Manel Kape mira conquistar posto de desafiante ao título no UFC Vegas 103: "Cinturão à vista"

Depois de nocautear Bruno 'Bulldog' e conquistar a quinta vitória nas últimas seis rodadas, Manel Kape indicou que sua próxima aparição definiria o próximo desafiante ao título dos pesos-moscas (57 kg). Não à toa, o angolano foi escalado originalmente para liderar o UFC Vegas 103 deste sábado (1º) contra Brandon Royval. Entretanto, com a lesão de seu adversário, ex-desafiante ao cinturão e número 1 do ranking, 'Starboy', como é conhecido, teve seu oponente substituído por Asu Almabayev. E, mesmo em meio a dança das cadeiras, o atleta da 'Xtreme Couture' garante que as condições para o confronto, no que tangem a pretensões como futuro desafiante, seguem de pé.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Kape indicou que houve um diálogo nos bastidores com a alta cúpula do Ultimate de que, em caso de vitória, o 'title shot' poderia se tornar uma realidade. Ciente do cenário, 'Starboy' quer vencer e convencer no 'main event' deste sábado. Do outro lado do octógono, porém, o angolano terá pela frente Almabayev, um adversário que não sabe o que é perder dentro do UFC. São 17 vitórias consecutivas para o atleta do Cazaquistão - as últimas quatro já em ação no octógono mais famoso do mundo.

"A única coisa que vai mudar é em relação ao ranking, porque o Brandon Royval é o número 1. Mas a proposta (title shot) está lá, não vai mudar nada. Depois dessa vitória, com uma boa performance, a luta pelo cinturão estará à vista. Esse status (de próximo da fila) se mantém porque não foi culpa minha (ele ter lesionado). E a mensagem que tenho mostrado é que aceito lutar contra quem o UFC quiser colocar na minha frente. É o tipo de lutador que sou, jamais iria correr de luta para benefício próprio ou para segurar ranking. Como fiz na Austrália, lutaria com o Kai Kara-France e lutei contra um iniciante, o Felipe dos Santos. Seja quem for, iniciante ou top, vou aceitar", destacou Manel.

De olho no vencedor de Pantoja vs France

Mesmo caso saia vitorioso do UFC Vegas 103, Kape pode não ser, necessariamente, o próximo da fila. Afinal de contas, há rumores que apontam que um duelo entre o campeão Alexandre Pantoja e Kai Kara-France está sendo negociado, possivelmente para o início de junho. Apesar de ainda não confirmada, a disputa parece já estar no radar do angolano. Atento ao cenário de sua categoria, Manel já mira enfrentar o vencedor de hipotética luta pelo título entre o brasileiro e o desafiante neozelandês.

"É uma luta emocionante, uma luta boa para os dois. O Kai Kara-France defende bem as quedas e tem a mão pesada. O Pantoja é um atleta mais persistente, que corre sempre atrás. Não vai muito da minha opinião, quem for eu vou lutar. Vou enfrentar o próximo (campeão). Seja o Kai Kara-France ou o Pantoja. Depois de sábado a noite, vou ser o próximo desafiante (ao cinturão)", projetou o angolano.

Kape e Almabayev fazem a luta principal do UFC Vegas 103. O evento, sediado no 'Apex', contará com a presença de quatro atletas do 'Esquadrão Brasileiro' em ação. Todos, inclusive, competem no card preliminar do show, já nos primeiros embates da noite. Luana 'Dread', Ricardo 'Carcacinha', Lucas Almeida e Douglas Silva de Andrade representarão as cores do país no octógono.