Manel Kape bate o peso e confirma luta contra Almabayev no UFC Vegas 103

Escalados para liderarem o card do UFC Vegas 103, que acontece neste sábado (1), Manel Kape e Asu Almabayev passaram sem sustos pela pesagem oficial e confirmaram o duelo entre eles, que pode deixar o vencedor próximo de um 'title shot' no peso-mosca (57 kg). Entre os 22 atletas escalados para o show, com a saída de Luana Dread e Montana De La Rosa, que sequer se pesaram após a luta entre elas ser cancelada de última hora, apenas o brasileiro Lucas Almeida falhou na balança.

Escalado de última hora para substituir Brandon Royval no 'main event' do UFC Vegas 103, Almabayev foi o primeiro a se apresentar no palco da pesagem oficial nesta sexta-feira (28). O lutador do Cazaquistão marcou 57,1 kg na balança, mesma marca do seu adversário, o angolano Manel Kape, sexto colocado no ranking dos moscas, duas posições acima do rival deste sábado.

Esquadrão Brasileiro

Sem Luana Dread, o Esquadrão Brasileiro estará representado no UFC Vegas 103 por três atletas. O peso-pena (66 kg) Ricardo Carcacinha cravou 66,2 kg - mesmo peso do seu oponente, Chepe Mariscal. O veterano Douglas D'Silva marcou 63,5 kg e confirmou o duelo em peso-casado com John Castaneda, que também atingiu a mesma marca.

Já Lucas Almeida excedeu o limite da divisão dos penas em 2 libras, aproximadamente 900 gramas, e foi o único atleta do card a falhar na balança. Ainda não há a confirmação oficial do Ultimate, mas o confronto do brasileiro contra o americano Danny Silva, que cravou 65,9 kg, deve ser mantido no evento deste sábado.

Veja os resultados da pesagem oficial do UFC Vegas 103:

Manel Kape (57,1 kg) vs (57,1 kg) Asu Almabayev

Cody Brundage (84,3 kg) vs (84,3 kg) Julian Marquez

Nasrat Haqparast (70,7 kg) vs (70,7 kg) Esteban Ribovics

Hyder Amil (66,2 kg) vs (66,2 kg) William Gomis

Danny Barlow (77,3 kg) vs (77,3 kg) Sam Patterson

Austen Lane (113,1 kg) vs (111,8 kg) Mário Pinto

Ricardo Carcacinha (66,2 kg) vs (66,2 kg) Chepe Mariscal

Douglas D'Silva (63,5 kg) vs (63,5 kg) John Castaneda

Danny Silva (65,9 kg) vs (67,1 kg) Lucas Almeida*

Andrea Lee (57,1 kg) vs (57,1 kg) JJ Aldrich

Charles Johnson (56,7 kg) vs (56,9 kg) Ramazan Temirov

* O brasileiro Lucas Almeida excedeu o limite de peso exigido no peso-pena em 2 libras (900 gramas)