Mais do que centroavante: Deivid Washington tira lições na Europa e diz como pode jogar no Santos

A partir das quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos passa a contar com Deivid Washington. O atacante foi inscrito no Estadual e fica à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo com o Red Bull Bragantino.

O Menino da Vila volta ao Peixe após viver a sua primeira experiência na Europa. Ele defendeu o Chelsea de agosto de 2023 até janeiro de 2025. Neste período, o jogador de 19 anos não conseguiu somar muitos minutos, porém aproveitou para tirar lições importantes.

"Aprendi bastante. Muita experiência com jogadores incríveis. Mesmo em 2023, quando subi para o Santos, no Chelsea, agora. Não vou parar de aprimorar habilidades, conhecimento. Todo dia aprendo uma coisa nova. Foi incrível. Aprendi sobre tática, posicionamento, como lidar em campo. Thiago Silva me ensinou bastante. Volto em um nível muito acima do que em 2023. Espero ajudar bastante ao Santos", disse.

No Alvinegro Praiano, Deivid Washington brigará por uma vaga com Tiquinho Soares e Luca Meirelles. O garoto, no entanto, deixou claro que pode, sim, atuar ao lado deles.

"São jogadores excelentes. Estou vindo aqui para uma disputa sadia. São todos jogadores de alta qualidade. Espero agregar para o Santos. Eu joguei bastante na base como ponta, falso 9 e meia. Fazer uma dupla com o Tiquinho não foge muito das minhas características", analisou.

O ex-Chelsea, aliás, afirmou que está apto para estrear já neste domingo, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília), pelas quartas de final do Paulistão.

"Eu estava no Sul-Americano. Estou com um ritmo bom e preparado. O grupo é fantástico, uma energia incrível. O time está unido. Espero agregar muito. Vamos que vamos. Tem jogadores muito bons no elenco. Vou conseguir ganhar mais experiência. Espero jogar lado a lado com eles e fazer muitos gols", finalizou.