Liga Saudita busca jogador em site de empregos e oferece salário de R$ 91 milhões

O Campeonato Saudita continua buscando novos talentos para reforçar a competição. Desde a vinda de craques do futebol europeu na temporada 2022/2023, com carreiras consagradas no continente, a liga passou a buscar prospectos jovens atletas. Nesta semana, um desses clubes - que não teve o nome revelado -, decidiu buscar essas promessas em um portal de empregos.

O FutbolJobs, um dos sites utilizados para a busca de profissionais no ramo do futebol, surgiu com duas ofertas de emprego para atuar no Campeonato Saudita, feitas por uma agência de representação internacional em busca de nomes para a liga. A ideia é que estes atuem como meia, volante, atacante ou zagueiro, e o time, não identificado, oferece 15 milhões de euros (R$ 91 milhões) como salário ao atleta.

Para a posição, é exigido uma experiência em ligas com um nível similar ao da Arábia Saudita, assim como o envio de um vídeo de melhores momentos do candidato. Apenas agentes, ou o próprio jogador, podem se inscrever para a vaga. Ainda, o clube saudita aceita pagar até 40 milhões de euros pela transferência (R$ 242,5 milhões).

Além desta oportunidade de emprego, também está em aberto uma posição como treinador de outra equipe, também não identificada, da segunda divisão saudita. Os candidatos precisam enviar um CV atualizado, ou seu próprio perfil no Transfermarkt - site especializado em transferências no futebol - para concorrer à posição. A oferta salarial é de 2 milhões de euros (R$ 12,1 milhões).

Esta não é a primeira vez que clubes da Arábia Saudita utilizam o portal em busca de jogadores. O mesmo já havia sido feito em janeiro - sem revelar a oferta salarial - e no último ano, mas para defender uma equipe da quarta divisão do Campeonato Saudita. Para esta segunda vaga, o jogador receberia entre 10 mil e 20 mil dólares por temporada (entre R$ 58 mil e R$ 116,7 mil).

A reportagem do Estadão entrou em contato com representantes da Liga Saudita acerca da veracidade dessa proposta de emprego, mas não obteve retorno até a sua publicação. Vale ressaltar que esta prática não é incomum no meio do futebol. Em dezembro de 2022, após a demissão de Roberto Martínez, a seleção da Bélgica buscou no Linkedin seu novo treinador; à época, o escolhido foi Domenico Tedesco, demitido do cargo em janeiro deste ano.

Nos últimos anos, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que controla o Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad, fez investimentos para a contratação de grandes estrelas - como foi o caso de Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, entre outros. Além disso, o grupo ainda sonha com Vinícius Júnior desde o último ano, quando foi oferecido, inicialmente, um contrato de R$ 6 bilhões por cinco anos.