Leila desabafa no Palmeiras por discordar de críticas e ver post como meme

Leila Pereira ofuscou a apresentação de dois reforços do Palmeiras quando fez um desabafo de quase cinco minutos na Academia de Futebol na última quinta-feira. A mandatária rebateu críticas por uma publicação nas redes sociais, disse que continuará fazendo esse tipo de "brincadeira" e tudo isso não foi por acaso.

O que aconteceu

A presidente do Palmeiras ficou muito incomodada quando leu e ouviu diversas opiniões de jornalistas dizendo que ela "desrespeitou" o torcedor alviverde. As pessoas que trabalham no dia a dia com a mandatária dizem que a publicação pode ter sido infeliz pelo momento, mas passou longe de um desrespeito.

Leila publicou uma foto sua com a frase "estão mais calmos" após a classificação do Palmeiras para as finais do Paulistão e incomodou parte da torcida. O time de Abel só conseguiu avançar por causa de um tropeço da Ponte Preta, o que não deu brilho para o resultado.

A mandatária já usou a frase em outras ocasiões como em classificações, grandes contratações, e passou a usar como um meme nos últimos tempos e por isso fez a publicação.

O "desabafo" também passou pelo excesso de críticas em cima de um trabalho que dá muitos frutos ao clube. No início da semana, o Alviverde confirmou recorde de receita durante o exercício de 2024 (R$ 1,207 bilhão) e com um superávit de R$ 198,1 milhões (também recorde da história do clube).

Leila não concorda com o exagero das críticas. Além do sucesso nas finanças, o Palmeiras está perto de finalizar um mercado histórico com mais de R$ 400 milhões gastos e com estrelas como Vitor Roque e Paulinho.

O fim da declaração de Leila Pereira alfinetou rivais do Palmeiras. A mandatária reforçou que o Alviverde é um dos poucos clubes que paga seus jogadores e acordos em dia, e que isso também é um motivo de orgulho para o palmeirense.

Leila Pereira foi reeleita no Palmeiras no final do ano passado e seu novo mandato vai até o fim de 2027.