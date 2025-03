Internacional anuncia a contratação de Óscar Romero até o fim de 2025

Nesta sexta-feira, o Internacional anunciou a contratação de Óscar Romero, de 32 anos. O vínculo do meia é válido até dezembro deste ano.

Irmão gêmeo de Ángel Romero, do Corinthians, Óscar estava no Botafogo, onde contribuiu para as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro da temporada passada.

No currículo, o jogador também soma passagens por Cerro Porteño, Racing, Shanghai Shenhua, da China, Alavés, San Lorenzo, Boca Juniors e Pendikspor, da Turquia.

Além dos clubes, Óscar Romero conta com convocações pela seleção paraguaia. Com a camisa Albirroja, disputou as Copas América de 2015, 2016, 2019 e 2021. Ao todo, são 58 partidas e quatro gols.

Ficha técnica:



Nome completo: Óscar David Romero Villamayor



Data de nascimento: 4 de julho de 1992



Local de nascimento: Fernando de la Mora, Paraguai



Altura: 1,76 m



Posição: Meio-campista