Inter anuncia contratação do volante Diego Rosa para a vaga de Thiago Maia, a caminho do Santos

Thiago Maia deve ser anunciado pelo Santos a qualquer momento. E o Internacional anunciou nesta sexta-feira o substituto do jogador: o promissor jovem Diego Rosa, de 22 anos, foi contratado por empréstimo até dezembro, com opção de aquisição em definitivo.

"Reforço Colorado! Diego Rosa é o novo meio-campista do Clube do Povo", anunciou o Internacional em suas redes sociais. O volante foi emprestado pelo Bahia até o fim da temporada, com opção de aquisição. Ele chega para as disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Com contrato no Bahia válido até dezembro de 2027, Diego Rosa estava emprestado ao Lommel SK, da Bélgica, mas optou pela rescisão para aceitar a proposta dos gaúchos, precavidos com a iminente ida de Thiago Maia ao Santos.

O jovem de 22 anos chega bastante elogiado e sob enorme expectativa do clube e do técnico Roger Machado, que vinha utilizando os experientes Fernando e Bruno Henrique no setor.

"Diego Rosa é reconhecido por sua capacidade de atuar de área a área, combinando eficiência defensiva com presença ofensiva. Iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio, destacando-se por sua visão de jogo e qualidade", elogiou o clube colorado.

"Em 2021, transferiu-se para o Grupo City, passando por empréstimos ao Vizela (Portugal), Bahia e, mais recentemente, ao Lommel SK (Bélgica). Na temporada 2024/2025, disputou 18 partidas pelo Lommel, com cinco gols e uma assistência. Agora, Diego Rosa chega para reforçar o elenco colorado nas competições da temporada."