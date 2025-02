Corinthians tem dois jogadores em lista de pré-convocados da seleção

O Corinthians teve dois jogadores pré-convocados para a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias Sul-Americanas. A lista final será divulgada no dia 7 de março.

Hugo Souza e Yuri na pré-lista de Dorival

O goleiro Hugo Souza está entre os seis nomes preferidos do técnico Dorival Júnior para a meta brasileira. Hugo vai disputar posição com Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Lyon) e Weverton (Palmeiras).

Yuri Alberto também aparece na pré-lista de atacantes. No entanto, o camisa 9 do Timão tem mais concorrência do que o companheiro de clube no setor ofensivo, 15 no total. Vinicius Jr. e Rodrygo, do Real Madrid, estão na briga por vaga, além de nomes como Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Zenit), que foram convocados recentemente por Dorival.

Mesmo na disputa com goleiros que atuam na Europa, Hugo tem boas chances de ser convocado para a Data Fifa. O goleiro se destacou no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana de 2024 como pegador de pênaltis. Inclusive, na atual edição do Paulista, Hugo defendeu dois pênaltis na mesma semana — um deles de Estêvão, do Palmeiras e um dos pretendidos de Dorival, no último Dérbi.

Em caso de convocação, os jogadores desfalcariam o Corinthians numa possível final do Paulistão, que está marcada para o dia 27 de março. O time comandado por Ramón Díaz é um dos favoritos na briga pela taça, principalmente ter sido líder geral da tabela na fase de grupos. Neste domingo, a equipe enfrenta o Mirassol pelas quartas de final, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

A seleção brasileira encara a Colômbia no dia 20 de março, e a Argentina no dia 25. O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com 18 pontos. Os argentinos lideram com 25.