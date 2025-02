Hall da Fama do UFC elege Alex Poatan como seu lutador favorito da atualidade

Apesar de sua ainda relativa curta trajetória dentro do principal evento de MMA do planeta, Alex Pereira já conquistou o respeito e a admiração de fãs, colegas de trabalho e profissionais do meio em geral. E a mais nova figura a se render a 'Poatan' foi o veterano Chuck Liddell, ex-campeão meio-pesado (93 kg) e membro do Hall da Fama do UFC.

Em recente participação no podcast 'Jake Shields Fight Back', Chuck Liddell elegeu o brasileiro Alex Poatan como seu lutador favorito da atualidade. Na verdade, esta não é a primeira vez que 'The Iceman' - como o americano é conhecido - demonstra sua admiração pelo campeão meio-pesado do UFC, que ocupa o trono que já foi seu no passado, entre 2005 e 2007.

No ano passado, por exemplo, o veterano revelou ser um grande fã do striker paulista e sugeriu seu nome para liderar o card comemorativo do UFC 300 - o que acabou se concretizando posteriormente. Além disso, Liddell e Poatan já inclusive treinaram juntos, em 2023, pouco antes da revanche entre o brasileiro e Israel Adesanya no Ultimate, que acabou sendo vencida pelo nigeriano.

"Eu gosto do (Alex) Pereira. Eu realmente gosto dele, cara, ele é tão tranquilo, tão calmo - e ele é um cara legal...Gosto da atitude dele e de como ele luta. Ele é um cara bacana. Mas eu gosto de muitos lutadores, tem muitos caras durões lá, e muitas lutas divertidas para assistir", revelou Liddell.

Amizade com Glover Teixeira em comum

Além do título dos meio-pesados do UFC, Chuck Liddell e Alex Poatan possuem outro ponto em comum: a amizade com Glover Teixeira. O americano conheceu o mineiro de Sobrália quando ainda competia profissionalmente. Convidado por John Hackleman, treinador do 'Iceman', Glover virou um dos parceiros de treino do então astro do UFC à época, desenvolvendo uma relação amigável que dura até hoje.

Já a amizade entre Glover e Alex se desenvolveu nos últimos anos. Já próximo da aposentadoria, o mineiro recebeu o striker paulista em sua academia, em Connecticut (EUA), para ajudá-lo na migração definitiva do kickboxing para o MMA, e se tornou uma espécie de mentor para Poatan. A relação profissional rompeu barreiras e hoje os compatriotas formam uma dupla dinâmica dentro e fora do esporte.