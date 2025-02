Giro europeu: Bayern de Munique vira sobre Stuttgart e emenda décimo jogo invicto no Alemão

Nesta sexta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena e venceu por 3 a 1, de virada. Os gols do triunfo foram marcados por Michael Olise, Goretzka e Coman, enquanto Angelo Stiller diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Vincent Kompany emendou o décimo jogo invicto na competição (nove vitórias e um empate) e alcançou 61 pontos, na liderança. O segundo colocado é o Bayer Leverkusen, com 50 somados e um jogo a menos. O Stuttgart, por sua vez, seguiu em sétimo, com os mesmos 36 conquistados.

O Bayern retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Bayer Leverkusen, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), na Allianz Arena. Já o Stuttgart encara o Holstein Kiel no sábado (8), às 11h30, no Holstein-Stadion, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Os gols

O placar foi aberto pelo Stuttgart, aos 33 minutos da etapa inicial. Angelo Stiller recebeu o passe de Josha, dominou e acertou um lindo chute de canhota, no alto da meta.

O Bayern conseguiu o empate aos 44, com Michael Olise. Leroy Sane soltou para o companheiro, que saiu cara a cara com o goleiro e não perdoou.

Até que Goretzka, aos 19 do segundo tempo, virou para os visitantes. O atleta do Bayern aproveitou o vacilo da zaga adversária, roubou a bola e completou para as redes.

Coman, aos 45, fez o terceiro. Em outro erro da defesa, o jogador venceu o goleiro na corrida e, com o gol livre, fechou a conta.

O Monaco, por sua vez, entrou em campo contra o Reims, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, e venceu por 3 a 0. Os três tentos foram marcados por Mika Biereth.

Com o triunfo, o time pulou da quinta para a terceira colocação, agora com 43 pontos. Do outro lado, o Reims, que ficou com os mesmos 22 somados, se complicou, já que pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada caso o Saint-Étienne bata o Nice.

Com um a mais, Real Valladolid empata com Las Palmas pelo Espanhol

Já pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid visitou o Las Palmas no Estádio José Zorrilla e, mesmo com um a mais desde o primeiro tempo, empatou por 1 a 1. O gol dos visitantes foi anotado por Sandro Ramírez, enquanto Juanmi Latasa deixou tudo igual.

Deste modo, o Valladolid seguiu com apenas quatro vitórias até aqui. O time é o lanterna, com 16 pontos. O Las Palmas, por sua vez, pulou para 16º, com 24 conquistados.

Fiorentina vence Lecce pelo Italiano

Pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina recebeu o Lecce no Estádio Artemio Franchi e venceu por 1 a 0, com gol de Robin Gosens.

Deste modo, voltou a triunfar após três derrotas seguidas e alcançou 45 pontos, agora na sexta colocação. Já o Lecce continuou em 16º, com 25 somados.

Aston Villa elimina Cardiff e avança às quartas da Copa da Inglaterra

Fechando o giro europeu, o Aston Villa recebeu o Cardiff no Villa Park, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, e venceu por 2 a 0, com dois tentos de Marco Asensio.

Com isso, o Aston Villa avançou às quartas de final do torneio. Agora, aguarda o sorteio para saber quem irá encarar. Já o Cardiff se despede da competição.