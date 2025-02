Fluminense anuncia acerto com meia Rubén Lezcano, do Libertad

Nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou que acertou a transferência do meio-campista Rubén Lezcano, de 21 anos, que estava no Libertad-PAR. O jogador reforçará o time carioca até dezembro de 2029.

Lezcano desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para realizar exames e assinar o contrato.

"O Fluminense FC e o Libertad-PAR acertaram a transferência do meia Rubén Lezcano. O jogador paraguaio de 21 anos esteve no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2029", escreveu o Fluminense.

Com características de um camisa 10, o atleta, revelado pela equipe paraguaia, marcou 11 gols na temporada 2024. Já em 2025, balançou as redes três vezes e deixou quatro assistências em seis partidas.

Eliminado no Campeonato Carioca, o Fluminense entra em campo neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio, contra o Volta Redonda. O jogo acontece às 18h (de Brasília), no Maracanã.