Ex-São Paulo, Muller surpreende ao apontar melhor técnico do mundo

Ex-atacante de São Paulo, Palmeiras e seleção brasileira, Muller deu uma resposta pouco usual ao ser questionado sobre o melhor técnico de futebol da atualidade.

O que aconteceu

O comentarista da TV Gazeta surpreendeu ao apontar Lionel Scaloni como 'melhor do mundo'. O técnico comanda a seleção argentina e foi campeão do mundo com Messi e cia. em 2022.

Esse cara, pra mim, é um bom treinador, e é o melhor do mundo atualmente porque é campeão da Copa do Mundo. Em todos os jogos que ele mudou a escalação, o time não perdeu a sua agressividade e a sua competência de fazer gols. Ele não mexeu na estrutura, e, sim, em pontualidades boas Muller, em entrevista ao podcast "Tá no Jogo"

Muller apontou a recuperação de Di Maria como principal mérito de Scaloni ao longo do torneio. O jogador chegou ao Mundial sofrendo com lesões, foi poupado em duas partidas da campanha e acabou sendo decisivo ao marcar um dos gols da final contra a França —os times empataram em 3 a 3 no tempo normal e a Argentina levou a melhor nos pênaltis.

Ele conseguiu encontrar esse tempo em uma competição curta para ajeitar o time e dar confiança aos jogadores, especialmente para o Di Maria, e ele foi decisivo. Ele estava machucado, meia-boca. Então, ele [Scaloni] soube usar na hora certa. Isso pra mim é um grande treinador. Se fosse aqui no Brasil, nós estaríamos massacrando o treinador. 'Mudou o time, todo jogo...'. E o Scaloni não pensou assim

E ele tem um monte de auxiliar bom: Samuel, Aimar. Os ex-jogadores têm uma visão diferente. Então, o Scaloni é o atual melhor do mundo porque demonstrou isso não só ganhando a taça, que é o atual destino, mas ao longo da competição. Ele conseguiu dar uma cara para a seleção argentina, e com isso adquiriu respeito e fez temer os adversários

Muller foi bicampeão mundial pelo São Paulo, em 1992 e 1993. Ele ainda defendeu times como Palmeiras e Cruzeiro e fez parte do grupo tetracampeão mundial com a seleção brasileira —além de ter disputado as Copas de 1986 e 1990.