Estaduais vão ao mata-mata, seguem no Carnaval e podem ter até octacampeão

Do UOL, em São Paulo

A maioria dos principais Estaduais do país já está ou vai entrar em sua fase final. Alguns, inclusive, disputarão os primeiros duelos de mata-mata durante o Carnaval, e a folia pode se estender aos gramados. O UOL detalha abaixo a situação dos campeonatos

Campeonato paulista

O Paulistão tem os quatro grandes confirmados nas quartas de final, que começam neste sábado. Corinthians e São Paulo já estavam classificados antecipadamente, enquanto Santos e Palmeiras conquistaram suas vagas na última rodada. O Alviverde é o único entre eles que não terá o mando de jogo.

Allan comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Mirassol, pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Atual tricampeão, o Palmeiras pode se sagrar o primeiro tetra da era profissional do Paulista. Até então, o Paulistano foi o único time a conquistar quatro edições seguidas, no final da década de 1910.

Já os times "menores" querem quebrar um tabu de 11 anos. O último campeão fora dos quatro grandes foi o Ituano, que bateu o Santos em 2014.

Atual campeão: Palmeiras (tri)

Fase: Quartas de final

São Bernardo x Palmeiras

Corinthians x Mirassol

Santos x Bragantino

São Paulo x Novorizontino

Campeonato carioca

Jogadores do Botafogo durante a derrota para o Vasco no Carioca Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O Carioca também chega para o mata-mata neste final de semana, novamente sem o Botafogo. O Alvinegro terminou em nono e nem se classificou para a Taça Rio, torneio que conquistou o bicampeonato no ano passado.

O Flamengo encara o Vasco, enquanto a sensação Volta Redonda enfrenta o Fluminense. O Rubro-negro é atual detentor do título e terminou como líder da primeira fase, enquanto o time do interior carioca ficou em segundo.

Atual campeão: Flamengo

Fase: Semis

Vasco x Flamengo

Fluminense x Volta Redonda

Campeonato gaúcho

Wesley, do Inter, domina a bola em duelo com o Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho Imagem: Divulgação/SC Internacional

O Gaúchão já está a um passo da grande decisão, que caminha para ser um Gre-Nal. Os jogos de ida das semis já foram disputados, e os arquirrivais do Sul venceram suas partidas. As voltas serão disputadas no sábado.

O Grêmio pode se sagrar octacampeão consecutivo e igualar feito do Inter. O tricolor gaúcho venceu as últimas sete taças estaduais, desde 2018, tendo enfrentado o rival apenas duas vezes na final. Já o Colorado conquistou o octacampeonato entre 1969 e 1976.

Atual campeão: Grêmio (hepta)

Fase: Semis

Grêmio x Juventude (2x1 na ida)

Inter x Caxias (2x0)

Campeonato mineiro

Hulk celebra gol em Atlético-MG x Tombense, jogo do Campeonato Mineiro Imagem: PEDRO SOUZA / Atlético

O Mineiro já tem sua final definida, com o Galo buscando o hexa seguido. O Galo levou as últimas cinco edições e enfrentará o América no dias 8 e 15 de março.

Já o Cruzeiro assistirá o rival do sofá. A Raposa falhou novamente em chegar à decisão, tendo se classificado para apenas duas finais enquanto o Atlético empilhava taças.

Atual campeão: Atlético-MG (penta)

Fase: Final

Atlético x América

Outros campeonatos

Campeonato catarinense

Atual campeão: Criciúma (bi)

Fase: Quartas

Brusque x Chapecoense

Criciúma x Joinville

Santa Catarina x Marcílio Dias

Avaí x Figueirense

Campeonato paranaense

Atual campeão: Athletico (bi)

Fase: Quartas

Londrina x Cianorte (2x0)

Athletico x Azuriz 0x0 na ida)

Operário x São Joseense (1x1)

Coritiba x Maringá (0x2)

Campeonato baiano

Atual campeão: Vitória

Fase: Semis

Bahia x Jacuipense

Atlético x Vitória

Campeonato capixaba

Atual campeão: Rio Branco

Fase: Quartas

Vilavelhense x Desportiva

Vitória-ES x Rio Branco-VN

Rio Branco x Capixaba

Porto Vitória x Real Noroeste

Campeonato cearense

Atual campeão: Ceará

Fase: Semis

Ferroviário x Fortaleza

Maracanã x Ceará

Campeonato potiguar

Atual campeão: América-RN (bi)

Fase: Semis

Clube Laguna x ABC

Santa Cruz de Natal x América-RN

Campeonato alagoano

Atual campeão: CRB (tri)

Fase: Final

ASA x CRB

Campeonato pernambucano

Atual campeão: Sport (bi)

Fase: Rodada final do grupo

Campeonato sergipano

Atual campeão: Confiança

Fase: Rodada final do grupo

Campeonato paraibano

Atual campeão: Sousa

Fase: Semi

Treze x Botafogo-PB

Serra Branca x Sousa

Campeonato piauiense

Atual campeão: Altos

Fase: Rodada final do grupo

Campeonato maranhense

Atual campeão: Sampaio Corrêa

Fase: Grupo

Campeonato brasiliense

Atual campeão: Ceilândia

Fase: Rodada final do grupo

Campeonato goiano

Atual campeão: Atlético-GO (tri)

Fase: Quartas

Abecat x Anápolis

Inumas x Atlético-GO

Crac x Goiás

Jataiense x Vila Nova

Campeonato mato-grossense

Atual campeão: Cuiabá (tetra)

Fase: Quartas (com Cuiabá e Misto já classificados)

Nova Mutum x Primavera

União Rondonópolis x Operário-MT

Campeonato sul-mato-grossense

Atual campeão: Operário-MS

Fase: Rodada final do grupo

Campeonato tocantinense

Atual campeão: União-TO

Fase: Grupos

Campeonato paraense

Atual campeão: Paysandu

Fase: Rodada final do grupo

Campeonato amapaense

Atual campeão: Trem (tetra)

Fase: Grupos

Campeonato amazonense

Atual campeão: Manaus

Fase: Segunda

Campeonato rondoniense

Atual campeão: Porto Velho (bi)

Fase: Grupo

Campeonato roraimense

Atual campeão: Sampaio

Fase: Grupo

Campeonato acriano