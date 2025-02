Escola de samba do Botafogo aguarda Textor e é 1ª ligada a clube na Sapucaí

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí terão um momento histórico hoje. Pela primeira vez uma agremiação ligada a um clube de futebol desfilará na avenida. Trata-se da Botafogo Samba Clube, que participará da Série Ouro, que dá acesso à elite.

Os alvinegros chegam com o enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco", do carnavalesco Alex de Souza, que conta toda a trajetória do clube.

Estar fazendo parte desse momento histórico no Carnaval, no atual momento do nosso clube, é de um prazer que eu não consigo nem mencionar. O Botafogo nos deu tantas alegrias já, tantas amizades, tantos momentos bons... Agora a gente pode retribuir um pouquinho da alegria, dentro da Sapucaí, com nossas próprias pernas. Fazer com que tanto o torcedor botafoguense, quanto os funcionários do clube, a direção, sintam um pouquinho do que a gente sente na Sapucaí. A gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo. Sabemos que vai ser difícil, mas temos a certeza de que estamos preparados.

Sandro Lima, presidente da Botafogo Samba Clube, ao UOL

Textor é aguardado no desfile

Dono da SAF, John Textor é aguardado no desfile da Botafogo Samba Clube Imagem: MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Dono da SAF botafoguense, John Textor é aguardado na Sapucaí para prestigiar a escola, que abrirá os desfiles no Sambódromo hoje. A agremiação acredita que isso ajudará a aproximar o americano da agremiação.

O Botafogo nos ajuda com toda a estrutura de estádio, com tudo o que pode ajudar. A SAF sempre responde nossas solicitações. Usamos bastante o estádio (Nilton Santos) para gravar algumas coisas, já que estamos sem a quadra. A gente ainda busca uma parceria maior, mas estamos caminhando bem para isso. Temos a promessa de que o John Textor virá ao desfile. A gente entende que o John, o Jonas (Marmello, executivo da SAF), quando estiverem lá, a história já muda, porque eles conseguem ver o tamanho do Carnaval que a Botafogo Samba Clube está fazendo e, automaticamente, a gente vai estar mais inserido dentro da vida do clube.

Sandro Lima

Jogadores são convidados

Os jogadores do Botafogo também são aguardados. A presença deles, porém, ainda não está confirmada em razão do jogo de ontem pela final da Recopa Sul-Americana contra o Racing (ARG).

Os jogadores foram convidados. Eu, inclusive, convidei pessoalmente o nosso lateral esquerdo Alex Telles. Fiz o convite e ele viu que era um dia depois dessa grande final, mas disse que se desse tudo certo e o clube não se opusesse, eles iriam com maior prazer. Então eu pedi para ampliar o convite a todos.

Sandro Lima

Ex-jogadores que fizeram história com a camisa do Botafogo já confirmaram presença. Alguns deles desfilarão nos carros alegóricos da escola.

Alguns ex-jogadores com certeza estarão, muitos já confirmaram sua presença. Para nós é uma alegria muito grande ver essa galera respeitando o nosso trabalho, apostando no nosso trabalho. Estamos muito felizes com isso.

Sandro Lima

Troféu da Libertadores estará na Sapucaí?

A Botafogo Samba Clube faz mistério, mas a tendência é a de que ela leve para a Marquês de Sapucaí o troféu da Libertadores conquistado ano passado.

Então, ele vai estar representado, né (risos)? Há um indício de que o troféu estará na avenida, sim, mas isso tudo a gente ainda está vendo. Questão de segurança, de logística... Vamos torcer para que esteja, né (risos)? É um carro que representa as conquistas, que vem alguns artistas, jogadores, influencers... Então a gente entende que esse seria o carro ideal para vir aquela tão sonhada taça conquistada em 2024.

Sandro Lima

Orçamento limitado, mas sonho alto

Botafogo Samba Clube será a 1ª escola dos desfiles de sexta-feira da Série Ouro na Sapucaí Imagem: Instagram / @botafogosambaclube

A marca da Botafogo Samba Clube tem sido a superação desde sua fundação, em 2018. A escola foi subindo de divisões desde os desfiles na Estrada Intendente Magalhães, no bairro de Vila Valqueire, na Zona Norte (RJ), e chega na Sapucaí com um orçamento limitado.

Temos um orçamento bem limitado. A Série Ouro, em si, tem um orçamento bem enxuto, diferente do Grupo Especial. Mas a gente sabia desse desafio e quis muito estar aqui, então vamos superando a cada dia. A gente consegue contar com alguns grandes botafoguenses que conseguiram adiantar material, adiantar funcionários para que a gente conseguisse pagar quando saísse o dinheiro da escola. Conseguimos graças à paixão que muitas pessoas têm pelo clube. Chegamos aqui com uma pretensão de se manter, de não fazer feio, não decepcionar nossa torcida. Fizemos um ensaio técnico que, na nossa opinião, foi muito bom. Então, a partir desse momento, começamos a sonhar mais alto, com a parte alta da tabela, com o Grupo Especial. Este ano nosso barracão está nos permitindo sonhar alto.

Sandro Lima

Estar na Sapucaí era 'sonho muito distante'

Botafogo Samba Clube foi fundada em 2018 e passou por todas as divisões da Intendente Magalhães Imagem: Instagram / @botafogosambaclube

Chegar à Sapucaí em apenas sete anos foi um feito histórico. Sandro Lima admite que quando a escola foi fundada, este era um sonho muito distante, mas que foi se materializando com o tempo: