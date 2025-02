Emprestado pelo Cruzeiro, Fabrizio Peralta é anunciado no Athletico-PR

Nesta sexta-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação por empréstimo do volante paraguaio Fabrizio Peralta. O atleta, que pertence ao Cruzeiro, assinou vínculo com o clube paranaense até o final de 2025.

Após uma passagem por empréstimo no sub-20 do Flamengo, Peralta se profissionalizou no Cerro Porteño. Pela equipe paraguaia, atuou por 35 jogos, com três gols e três assistências.

?? Bem-vindo, Fabrizio Peralta! Volante chega para vestir a nossa camisa 15! ?? Jogador estava no Cruzeiro e assinou por empréstimo até o final deste ano. Já registrado, ele poderá entrar em campo pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro Série B. ?? https://t.co/N7QxIIyzCV pic.twitter.com/NZIqMrgxrz ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 28, 2025

Em julho de 2024, o volante chegou ao Cruzeiro, mas não conseguiu se destacar. Peralta participou de apenas 13 partidas em sua passagem pelo clube celeste.

Já com a camisa da Seleção Paraguaia, o jogador conquistou o Torneio Pré-Olímpico de 2024 e foi convocado à Copa América pela equipe principal.

Fabrizio Peralta vestirá a camisa 15 do Furacão, que tem como objetivo na temporada, o retorno à principal divisão do futebol brasileiro.

Ficha técnica

Nome completo: Fabrizio José Peralta Ramírez



Posição: Volante



Data de nascimento: 02/08/2002 (22 anos)



Cidade em que nasceu: Ñemby (Paraguai)



Número da camisa: 15