Em reedição das quartas de 2024, São Paulo busca superar "pesadelo" contra o Novorizontino no Paulistão

O São Paulo terá a chance de apagar um dos capítulos mais dolorosos de sua história recente no Campeonato Paulista. Pelo segundo ano consecutivo, o Tricolor irá encarar o Novorizontino nas quartas de final do Estadual e tentará evitar uma nova eliminação precoce. A bola rola na próxima segunda, no Morumbi, às 20h (de Brasília).

Em 2024, as duas equipes se enfrentaram na mesma fase do torneio e o resultado em um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o Novorizontino eliminou o São Paulo em pleno Morumbi ao vencer por 5 a 4 e se classificou às semifinais.

Agora, em 2025, o cenário é semelhante: o São Paulo novamente tem o mando de campo e chega às quartas com moral, mas, desta vez, ciente dos perigos que o clube do interior paulista pode oferecer. A equipe de Novo Horizonte mostrou mais uma vez sua força na fase de grupos e promete dificultar a vida do Tricolor.

Para o duelo, o técnico Zubeldía poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada do Paulista, voltaram a integrar os trabalhos com bola na última quarta e ficam à disposição do argentino.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques o volante Luiz Gustavo (fratura no dedo do pé esquerdo), o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).