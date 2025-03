Duplantis alcança 6,27m e bate recorde mundial do salto com vara pela 11ª vez

O sueco Armand Duplantis continua a reescrever a história do atletismo. Nesta sexta-feira, o bicampeão olímpico superou seu próprio recorde mundial do salto com vara pela 11ª vez, ao atingir a marca de 6,27 metros no All Star Perche, realizado em Clermont-Ferrand, na França. O feito amplia ainda mais sua supremacia na modalidade.

Duplantis já detinha o recorde mundial anterior, estabelecido na etapa da Diamond League de Chorzow, na Polônia, quando saltou 6,26m. Determinado a seguir evoluindo, ele entrou na competição confiante e passou com facilidade pelas alturas de 5,65m, 5,91m, 6,02m e 6,07m antes de elevar o sarrafo para 6,27m. Em sua primeira tentativa, o sueco ultrapassou a marca com perfeição, garantindo mais um feito histórico.

"Isso seria ótimo. Esse é meio que o objetivo", disse Duplantis antes da competição, já prevendo a possibilidade de quebrar novamente o recorde mundial. "Eu sinto que posso fazer isso. Claro, as coisas precisam se encaixar, e eu preciso ter uma sequência de competições que aconteçam exatamente do jeito que eu preciso para conseguir quebrar o recorde mundial."

Além do sueco, o grego Emmanouil Karalis também brilhou no evento ao alcançar 6,02m, estabelecendo um novo recorde nacional e garantindo o segundo lugar. O australiano Kurtis Marschall ficou na terceira posição ao ultrapassar 5,91m, sua melhor marca da temporada.

Com apenas 25 anos, Duplantis já soma títulos expressivos, incluindo três ouros em Campeonatos Mundiais e quatro conquistas na Diamond League.