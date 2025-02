Dorival inclui Neymar, trio do São Paulo e dupla do Corinthians em pré-convocação da Seleção

Na tarde desta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior divulgou a pré-convocação da Seleção Brasileira para os dois jogos de março das Eliminatórias Sul-Americanas. O treinador promoveu a volta de Neymar, do Santos, além de ter colocado na pré-lista um trio do São Paulo e uma dupla do Corinthians.

Do São Paulo, Dorival Júnior pré-convocou os meias Lucas Moura e Oscar, junto do volante Alisson. Já do Corinthians, o técnico colocou na pré-lista o goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto.

Hoje no Santos, Neymar pode estar de volta à Seleção após mais de um ano afastado. A última vez que o craque esteve a serviço do Brasil foi em outubro de 2023, também para jogos das Eliminatórias.

Em sua última convocação, o camisa 10 atuou os 90 minutos contra a Venezuela, enquanto no jogo seguinte, contra o Uruguai, sofreu a grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por um longo período. O técnico da Seleção ainda era Fernando Diniz.

O craque já vinha sendo observado por Dorival desde que retornou de lesão, quando ainda estava no Al-Hilal. O treinador voltou ainda mais sua atenção ao astro após o retorno ao Santos. Já são dois gols e três assistências de Neymar em seis jogos pelo Peixe.

Dorival, inclusive, esteve na Vila Belmiro para observar o atacante de perto no duelo contra o Noroeste, pelo Campeonato Paulista, em que o Peixe venceu por 3 a 0.

Outro nome que chama a atenção na pré-lista enviada por Dorival é o de Oscar. Desde a ida ao futebol chinês, ele nunca mais foi convocado. A última convocação do meia-atacante foi em 2016, quando Dunga ainda era o comandante do Brasil.

Enquanto isso, Yuri Alberto e Hugo Souza, que tem brilhado pelo Corinthians desde o ano passado, também foram incluídos na pré-lista e podem ter os desempenhos reconhecidos na convocação. O centroavante foi o artilheiro do Brasil em 2024, com 31 gols, enquanto o arqueiro foi peça fundamental para o Timão na arrancada no Brasileiro.

Dorival se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para o Mundial dos Estados Unidos de 2026. A sétima vai para a repescagem.

Confira a pré-lista de Dorival para os jogos de março das Eliminatórias:

GOLEIROS



Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS



Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

LATERAIS



Dodô - Fiorentina (ITA)

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS



Alisson - São Paulo

André - Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Moura - São Paulo

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

Oscar - São Paulo

ATACANTES



Antony - Real Betis (ESP)

Bruno Henrique - Flamengo

Endrick - Real Madrid (ESP)

Estevão - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Galeno - Al-Ahli (SAU)

Igor Jesus - Botafogo

Igor Paixão - Feyenoord (HOL)

João Pedro - Brighton (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Samuel Lino - Atlético de Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto - Corinthians