Diretor do FBI propõe parceria inusitada com UFC para treinamentos; entenda

Atuantes em ramos totalmente distintos, o UFC e o FBI podem ter seus caminhos ligados através de uma inusitada parceria. Isso porque Kash Patel, novo diretor do serviço de inteligência americano, tem planos de contratar os serviços da principal liga de MMA do mundo para elevar o nível de preparação e aptidão física de seus agentes. Recém-empossado no cargo, o novo líder da principal agência de segurança pública dos Estados Unidos busca promover uma repaginada na entidade, de acordo com o site 'ABC News'.

Ainda segundo o portal, durante uma teleconferência realizada nesta quarta-feira (26), com os 55 chefes dos vários escritórios de campo do FBI espalhados pelos EUA, Patel propôs melhorar o treinamento em artes marciais da agência com a ajuda de lutadores e treinadores do UFC. A reunião virtual é uma ocorrência semanal já estabelecida. Mas a ligação desta semana foi a primeira liderada por Kash, que tomou posse como diretor na última sexta-feira. O recém-empossado teria sugerido, inclusive, que o Ultimate desenvolvesse programas para ajudar na preparação física dos agentes que trabalham com o FBI.

"Se eles estão tentando melhorar sua preparação física, o UFC é muito específico em sua preparação física", declarou Rich Frankel, ex-agente especial encarregado do escritório do FBI em Newark, ao site 'ABC News'.

Donald Trump é peça-chave no tabuleiro

Apesar de ainda estar no campo das ideias e sem a certeza de se concretizar, o simples aceno de uma eventual parceria entre FBI e UFC tem como peça-chave Donald Trump. Isso porque assim que foi novamente eleito, o presidente dos EUA citou nominalmente Patel como sua indicação para o cargo de diretor. A escolha do republicano não foi em vão, já que Kash é considerado um aliado político e nome de confiança.

Durante o primeiro mandato de Trump, Patel demonstrou lealdade total ao republicano. Naquele período, ele ocupou a posição de oficial de segurança nacional e defendeu que o FBI expulsasse de seus quadros qualquer funcionário que se recusasse a apoiar a 'agenda trumpista'. Coincidentemente ou não, Kash eventualmente chegou ao cargo de chefia da principal agência de segurança pública dos Estados Unidos.

A proposta de parceria entre FBI e UFC logo em sua primeira semana como diretor pode ser explicada também pela forte ligação entre Trump e Dana White - presidente da liga de MMA. Entusiasta dos esportes de combate, o presidente dos EUA frequentemente acompanha os eventos do Ultimate 'in loco', contando com o apoio político de inúmeros astros da organização.

Por sua vez, Dana foi um dos principais apoiadores do empresário em sua campanha presidencial. O cartola do UFC acompanhou a apuração dos votos junto com Trump e Elon Musk, na Flórida (EUA). Mais tarde, na comemoração da vitória do republicano, White subiu ao palco e fez um discurso inflamado, enaltecendo o novo presidente dos Estados Unidos. A amizade de longa data entre as duas figuras influentes no país pode, então, explicar uma eventual parceria entre FBI e UFC.