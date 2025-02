De volta após suspensão, Murilo projeta decisão do Palmeiras nas quartas do Paulista

Nesta sexta-feira, o elenco do Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o São Bernardo, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Após as atividades, o zagueiro Murilo projetou a decisão pelo Estadual e contou como foi acompanhar a 12ª e última rodada da fase de grupos de fora ao cumprir suspensão.

"Foi uma semana muito importante que tivemos, trabalhamos muito bem junto com o nosso professor. Tudo que ele pediu estamos trabalhando para colocar em prática amanhã. Sem dúvida, vai ser um grande jogo, com um bom resultado para a gente poder se classificar", afirmou.

"Eu sofri muito (risos). Estava com a minha esposa vendo o jogo, acompanhando, e estava bem nervoso. Eu prefiro muito estar em campo porque eu fico mais tranquilo, está mais sob controle. Mas, graças a Deus, deu tudo certo para dar continuidade ao nosso trabalho e no jogo de amanhã", complementou.

O defensor estava suspenso na última rodada e deve voltar ao time titular no lugar de Naves para formar a dupla de zaga com Benedetti, uma vez que o paraguaio Gustavo Gómez se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é desfalque.

O Palmeiras avançou como vice-líder do Grupo D, com 23 pontos conquistados. O São Bernardo, por sua vez, classificou-se como líder, com a mesma pontuação e uma vitória a mais. Por isso, a equipe do ABC paulista tem a vantagem de jogar em casa.

Ambas as equipes se enfrentam neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio.