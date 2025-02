De virada, Osasco supera Praia Clube no quinto set pela Superliga feminina

Nesta quinta-feira, no Ginásio Professor José Liberatti, de virada, o Osasco venceu o Praia Clube por 3 sets a 2, pela 19ª rodada da Superliga feminina. As mandantes saíram atrás por 23/25 e 22/25, porém reverteram o placar com parciais de 28/26, 31/29 e 15/12.

Diante do resultado, o Osasco chegou aos 40 pontos e subiu para a terceira posição. Já o Praia Clube, com 45 unidades, manteve-se na liderança, apesar da derrota.

Pelo Sul-Americano de Clubes, o Praia Clube volta às quadras no dia 7 de março, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Atlético Barbato, às 18h (de Brasília). Por sua vez, o Osasco enfrenta, no mesmo dia, pela Superliga, o Gerdau Minas, às 18h30.

O jogo começou com o Praia Clube forte no ataque, especialmente com Adenízia e Caffrey, que marcaram pontos importantes. Osasco tentou reagir com ataques de Tiffany e Polina Rahimova, mas não conseguiu impedir o crescimento do adversário. O Praia Clube aproveitou falhas na recepção de Osasco e fechou o set com vantagem, vencendo por 25 a 23.

FIM DE JOGO NO LIBERATTI E DEU OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE!!! Vitória importante do nosso Osascão e Troféu VivaVôlei para POLINA e GEOVANA com toda a energia e vibração INIGUALÁVEL DA MAIOR TORCIDAAAAA!! Mais um passo famíliaaaa!! SeguimOZ TODOS JUNTOS!!!??? ? @OsascoVC pic.twitter.com/j72HSiEFXM ? Osasco Voleibol Clube (@OsascoVC) February 28, 2025

No segundo set, o Osasco voltou à quadra buscando mais equilíbrio no jogo. Polina Rahimova foi destaque com ataques precisos, enquanto Kenya e Valdez também contribuíram para manter o time na disputa. No entanto, o Praia Clube mostrou contou com boas atuações de Carol Gattaz e Nia Reed. Apesar da luta, Osasco errou em momentos decisivos, permitindo que o Praia Clube fechasse o segundo set em 25 a 22.

O terceiro set foi marcado por muita disputa e alternância no placar. Osasco cresceu na partida, com Rahimova e Tiffany aparecendo bem no ataque e Kenya marcando pontos importantes no bloqueio. O Praia Clube, por outro lado, seguiu consistente, especialmente com Kuznetsova e Caffrey. O set chegou a um momento decisivo com match point para o Praia, mas Osasco reagiu e virou o placar, vencendo o set por 28 a 26.

No quarto set, Osasco chegou a liderar por 21 a 12, mas viu o Praia reagir e empatar. No entanto, Polina Rahimova brilhou, marcando 32 pontos e ajudando a equipe a levar o jogo para o quinto set.

No set decisivo, Osasco manteve o controle, apesar da resistência do Praia. Com grandes atuações de Rahimova, Tifanny e Larissa, a equipe abriu vantagem e chegou ao match point com um bloqueio crucial de Larissa sobre Carol Gattaz. Natália fechou o jogo, garantindo a vitória de Osasco e consolidando a virada espetacular.

Outro resultado desta quinta-feira:

Sesi Bauru 0 x 3 Gerdau Minas