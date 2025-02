Curry marca 56 pontos e guia Golden State Warriors em vitória sobre o Orlando Magic na NBA

Com 56 pontos e 12 bolas de três convertidas, Stephen Curry foi simplesmente o nome do jogo na vitória do Golden State Warriors sobre o Orlando Magic por 121 a 115, em partida realizada no Kia Center, casa do adversário, na madrugada desta sexta-feira, na NBA

No confronto, ele comandou a equipe, trabalhou como organizador e aproveitou o duelo para estabelecer o recorde de pontuação na temporada regular. Ao final do embate, o armador não conseguiu esconder a sua satisfação. "Estou muito feliz com a minha atuação. Muitos companheiros contribuíram para a vitória. Mas confesso que é muito bom ter sequências assim e ainda poder se divertir com isso", afirmou o jogador.

No terceiro quarto, Curry impressionou pela desenvoltura e acertou 12 de 19 arremessos de três pontos. E não parou por aí: converteu 16 de 25 chutes e emplacou 12 lances livres, garantindo a quinta vitória seguida dos Warriors no torneio.

À beira da quadra, o técnico Steve Kerr demonstrou entusiasmo e afirmou que o seu jogador vem atravessando uma grande fase já há algum tempo. "Ele teve muitos desses (desempenho) nos últimos dois anos e eu senti e pensei que ele comandaria o time no segundo tempo", afirmou.

Foi graças ao armador que os Warriors tiraram uma desvantagem de 14 pontos do Orlando Magic no terceiro quarto. Em êxtase pela atuação memorável, Curry ainda teve tempo de oferecer a sua camisa de presente à mãe, que estava assistindo ao duelo na Arena.

O resultado positivo fora de casa levou o Golden State ao sétimo lugar na Conferência Oeste. O Orlando Magic também ocupa a sétima colocação, mas do lado Leste na tabela de classificação.

Pelo lado dos anfitriões,o destaque ficou com Paolo Banchero, que também esteve em uma noite brilhante. O pivô anotou 41 pontos, mas acabou ofuscado pela atuação de gala de Stephen Curry que, além de cestinha do confronto, ainda saiu com a vitória.

Em outro jogo da noite, que contou com mais quatro partidas, o Minnesota Timberwolves amargou a derrota de 111 a 102 para o Los Angeles Lakers. Além do resultado negativo, a franquia deve contar ainda com o desfalque de Anthony Edwards por pelo menos um jogo.

Expulso no terceiro quarto, ele ainda pode receber uma multa por ter arremessado a bola nas arquibancadas após ser excluído do confronto. Chris Finch, treinador do atleta, reprovou o seu comportamento. "le tem que melhorar. Teve muitas explosões’"afirmou.

Pelo Lakers, a dobradinha LeBron James e Luka Doncic segue desequilibrando. James anotou 33 pontos e pegou 17 rebotes. Já o esloveno também contribuiu com sua equipe ao marcar 21 pontos e conseguir 13 rebotes.

Na classificação, os Wolves aparecem na oitava colocação da Conferência Oeste. Já o Lakers figura no quarto posto do mesmo lado, atrás do líder Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, o segundo colocado, e o Denver Nuggets.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Orlando Magic 115 x 121 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 121 x 112 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 103 x 96 Charlotte Hornets

Phoenix Suns 116 x 124 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 111 x 102 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os resultados desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Denver Nuggets

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers