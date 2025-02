Corinthians sofre com defesa frágil, mas descarta novo zagueiro perto do fim da janela

A fragilidade defensiva tem sido um dos principais problemas do Corinthians na atual temporada. A equipe passou a sofrer com erros constantes no setor e perdeu consistência, mas não pretende contratar um novo zagueiro. Pelo menos nesta janela de transferências.

Dupla de zaga com André Ramalho na reta final do ano passado, Gustavo Henrique ainda não estreou em 2025. Ele vinha se recuperando de uma lesão no adutor da perna direita, sofrida durante a pré-temporada.

Sendo assim, André iniciou o Campeonato Paulista ao lado de Cacá, mas a dupla não convenceu. João Pedro Tchoca, que vinha jogando com Félix Torres entre os reservas, se destacou e foi alçado à titularidade.

A nova dupla apresentou melhorias, mas segue cometendo falhas. Os erros, inclusive, quase prejudicaram o Timão no duelo com a Universidad Central-VEN, pela Libertadores. A equipe sofreu, mas conseguiu se classificar à terceira fase da competição continental.

Caso queira reforçar a zaga, a diretoria do Corinthians teria apenas mais 24 horas. Isso porque a janela de transferências no Brasil se fecha nesta sexta-feira. A tendência, portanto, é que o clube encerre o mercado com apenas uma contratação: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, anunciado nesta quinta-feira.

O técnico Ramón Díaz chegou a abordar o tema na última entrevista coletiva. Ele elogiou as opções para o setor defensivo e negou que tenha pedido um novo zagueiro.

"Nunca falamos de contratar um zagueiro. Em nenhum momento se falou. Temos cinco zagueiros, por que gastaríamos dinheiro em mais um? Não é correto. Temos que melhorar, mas em nenhum momento disse que precisávamos de um zagueiro. Sabemos das dificuldade e o esforço que o clube fez na última janela, de comprar muitos jogadores. Temos muitos bons zagueiros. Vamos melhorar", afirmou o comandante argentino.

O Corinthians já sofreu 16 gols em 14 partidas disputadas nesta temporada. Se por um lado a defesa tem falhado, o lado ofensivo funciona bem. Já são 24 bolas na rede em 2025.

O próximo compromisso do Timão é mais uma decisão. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate, que será definido em jogo único, está agendado para as 18h30 (de Brasília).