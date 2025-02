Corinthians põe fim a rodízio e prepara titulares para possível sequência de sete 'decisões'

Ramón Díaz decidiu fazer um rodízio no elenco do Corinthians no início da temporada visando deixar os principais jogadores descansados na reta decisiva do Campeonato Paulista e da Libertadores. E esse momento chegou. Agora, o técnico prepara os titulares para uma possível sequência de sete 'decisões'.

O Timão já vem de uma partida importante. Na última quarta-feira, a equipe conquistou uma vitória sofrida sobre a Universidad Central-VEN, na Neo Química Arena, por 3 a 2, e se classificou à terceira fase da Libertadores.

A partir de agora, o Corinthians só terá jogos decisivos pela frente. O time do Parque São Jorge pode disputar mais seis decisões só no mês de março se avançar às finais do Paulistão.

A primeira delas está marcada para domingo. A equipe de Ramón Díaz encara o Mirassol, em Itaquera, pela quartas de final do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Na sequência, o Corinthians mede forças com o Barcelona de Guayaquil pela ida da terceira fase da Libertadores, em duelo previsto para dia 5 de março, no Equador. No fim de semana seguinte, se passar pelo Mirassol, o time alvinegro disputará a semifinal do Paulistão.

O jogo de volta contra os equatorianos deve acontecer no dia 12, em Itaquera. Depois, se chegar até lá, o Corinthians participa das finais estaduais, previstas para 16 e 27 de março. Este inclusive, será o único período longo de descanso entre as partidas, tendo em vista que as decisões serão divididas por uma data Fifa.

O rodízio promovido por Ramón durante a primeira fase do Campeonato Paulista deu resultado. Além dos titulares chegarem inteiros para a reta decisiva, o clube atualmente tem apenas um jogador no departamento médico: o volante Raniele, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

O Corinthians ainda ganhará um reforço para a sequência da temporada: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, de 30 anos. O ala argentino rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, e assinou com o Timão até o final deste ano.