Corinthians: Angileri alfineta ex-técnico e se diz pronto para ser titular

Fabrizio Angileri foi oficialmente apresentado ao Corinthians, na tarde desta sexta-feira. O lateral-esquerdo se disse pronto para conquistar espaço entre os 11 titulares do técnico Ramón Díaz e deu uma alfinetada em seu antigo treinador no Getafe, da Espanha, Jorge Bordalás.

O que aconteceu

Angileri escancarou o descontentamento com o fato de ter sido encostado no elenco da equipe espanhola por Bordalás. O lateral ficou nove meses sem entrar em campo na Europa, inclusive sem ser relacionado.

De acordo com o jogador, ele não se adaptou ao modelo de jogo do treinador, perdeu confiança e não teve nem a oportunidade de brigar por posição. Angileri estava no Getafe desde a temporada 2022/2023.

No primeiro ano que cheguei à Espanha, participei bastante. Depois de chegar o novo técnico, preferia outro tipo de lateral, e isso me afetou muito. Não me deixou jogar ou brigar pela posição. Quando entrava, não era a na minha posição [de origem]. Jogador precisa que o técnico mostre essa confiança para render ao máximo.

Não consegui jogar com a forma de jogo do técnico anterior, por isso me vi muito afetado. Não é algo que me preocupe, essa sequência de jogos [no Brasil]. Creio que em alguns jogos posso pegar ritmo, ter confiança, e chegar ao melhor rendimento. Sabendo que há muita competitividade interna e no calendário do Brasil, sim.

Fabrizio Angileri, em apresentação oficial no Corinthians

O jogador destacou confiança da dupla Ramón e Emiliano Díaz para aceitar a proposta do Timão. Em um desabafo, ele afirmou que vai usar o clube paulista como um lugar para recuperar sua autocofiança e o bom futebol.

Creio que foram muito importantes, tanto Ramón quanto Emiliano. Sabiam que não estava em um momento de tanta competitividade, mas confiaram em mim pelo desempenho anterior ao Getafe. Agradeço pela confiança e espero me recuperar. Agradecer a Fabinho, Renan e o estafe, foram importantes na negociação e depositaram sua confiança a mim, tenho que retribuir dentro do campo. Trato com muita seriedade e não vejo a hora de poder estar dentro de campo e desfrutar.

Fabrizio Angileri

O que mais disse o lateral?

À vontade no Timão. "Sou a pessoa que vem competir por um lugar. Sou um a mais que vai brigar e a decisão será do técnico. É certo que há muita competitividade. É um grupo muito bom, estou me sentindo em casa, como se estivesse há muito tempo. Tanto Romero, Carrillo, Garro foram muito importantes comigo, que se aproximaram, me recepcionaram da melhor forma."

Peso da Libertadores. "Na Copa Libertadores, temos o objetivo de estar brigando e creio que é uma obrigação pelo que demanda o clube. Estamos à altura, temos uma comissão técnica com mentalidade vencedora. Estamos perto de concretizar o Paulistão, no mata-mata, temos um jogo difícil no Equador pela Libertadores. Vamos nos preparar para competir da melhor forma na América do Sul."

Características. "Sou um jogador rápido, potente, me considero com bom jogo aéreo. Acho que tenho um bom cruzamento, a potência física também."

Como está fisicamente. "Me sinto bem fisicamente, competição era boa na Espanha. Sempre fui uma pessoa que treinava no máximo para jogar e ter futuro. Em outubro de 2024 comecei a treinar da melhor forma para um 2025 dessa maneira. Pude vir ao Corinthians e me sinto bem para adaptar ao grupo o mais rápido possível, a fim de ajudar os companheiros."

Opinião sobre a Fiel. "É um estádio lindo. Me contaram que apoiam o tempo todo, pude comprovar no jogo da Libertadores. Estou contente de estar aqui por ser um grande clube, popular na América do Sul. São 40 mil pessoas todo jogo, a forma com que apoiam motiva o jogador. Esperamos estar pronto de desfrutar deste espetáculo."