Copa do Brasil: veja times classificados e jogos da segunda fase

Do UOL, em São Paulo

Os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil foram definidos na última quinta-feira com o fim da primeira etapa da competição.

O que aconteceu

A segunda fase da Copa do Brasil terá 20 jogos. O formato de disputa segue o mesmo da primeira etapa: jogo único e decisão por pênaltis em caso de empate com bola rolando.

O chaveamento já havia sido definido no sorteio da primeira fase. Os jogos serão realizados na próxima semana, mas ainda não têm data definida.

A segunda fase ainda não conta com os times que estão na Libertadores, o 9° colocado do último Brasileirão, os campeões da Série B e da Copa Verde e o vice da Copa do Nordeste. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Jogos da 2ª fase (mandantes à esquerda)