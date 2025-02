Copa do Brasil: veja datas, horários e onde assistir aos jogos da 2ª fase

Do UOL, em São Paulo

A CBF anunciou, na tarde desta sexta, as datas, os horários e as transmissões dos jogos da 2ª fase da Copa do Brasil.

Veja detalhes

A etapa terá 20 jogos, começando no próximo dia 4 e terminando em 13 de março. Os confrontos serão disputados entre terça e quinta das duas semanas.

O sistema é o mesmo aplicado na fase inicial, com os times se enfrentando em jogo único. Em caso de empate nos 90 minutos, a disputa vai para os pênaltis, e o perdedor estará eliminado da competição.

Os mandos de campo já haviam sido decididos por sorteio pela CBF. Enquanto alguns grandes jogarão fora de casa, como o Fluminense, o Grêmio e o Vasco, outros entrarão em campo dentro de seus estádios, como o Atlético-MG.

A 2ª fase ainda não reúne times que disputam a Libertadores, por exemplo. O Cruzeiro (9° colocado do último Brasileirão), o Santos (campeão da última Série B), o Paysandu (vencedor da Copa Verde) e o CRB (vice da Copa do Nordeste) também ainda não estreiam nesta etapa.

Veja datas, horários e transmissões

Terça (4)

21h30 - Aparecidense x Cascavel (sportv e Premiere)

Quarta (5)

19h - Caxias x Fluminense (sportv e Premiere)

19h30 - Atlético-MG x Manaus (Prime Video)

21h30 - Nova Iguaçu x Vasco (sportv e Premiere)

Quinta (6)

19h30 - Maringá x União-TO (Prime Video)

21h30 - Olaria x Brusque (sportv e Premiere)

Terça (11)

19h - Operário-VG x Novorizontino (sportv e Premiere)

19h30 - Remo x Criciúma (Prime Video)

21h30 - Red Bull Bragantino x São José-RS (sportv e Premiere)

21h30 - Botafogo-PB x Concórdia (Prime Video)

Quarta (12)

19h - Vitória x Náutico (sportv e Premiere)

19h30 - Athletic x Grêmio (Prime Video)

20h - Capital-DF x Porto Velho (sem transmissão definida)

20h - Maracanã x Ceilândia (sem transmissão definida)

21h30 - Ceará x Confiança (sportv e Premiere)

21h30 - Atlético-GO x Retrô (Prime Video)

Quinta (13)

19h - Vila Nova x Rio Branco-VN (sportv e Premiere)

19h30 - Athletico x Guarany de Bagé (Prime Video)

21h30 - CSA x Tuna Luso (Prime Video)

21h30 - Operário-PR x Tombense (sportv e Premiere)