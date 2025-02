Como joga o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, contratado pelo Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians anunciou a contratação de Fabrizio Angileri, 30, lateral-esquerdo, que está há 9 meses sem entrar em campo.

Reforço de peso

O jogador, que está sem atuar desde 3 de maio de 2024, foi um pedido da dupla Ramón e Emiliano Díaz, que conhece o retrospecto do atleta por sua passagem no River Plate, da Argentina.

Essa não é a primeira vez que Angileri vive um hiato na carreira. Antes de se transferir ao Getafe, da Espanha — última equipe do lateral antes do Timão — ele ficou meses em inatividade (entre outubro de 2021 e agosto de 2022) até sair do River pela porta dos fundos por recusar proposta de renovação.

A seguir, o UOL destrincha o estilo de jogo, as características e os números do lateral argentino, que assinou com a equipe paulista até 31 de dezembro de 2025.

Angileri: velocidade e controle de bola

Angileri tem velocidade e controle de bola entre as suas principais características. É um lateral que força espaço, chega bem à linha de fundo e faz bons cruzamentos, além de variar entre o corredor e meio-espaço — setor do campo com mais possibilidades na partida, sobretudo para jogadas rápidas.

O jogador começou a carreira profissional no Godoy Cruz, da Argentina, como ponta-esquerda. Essa formação foi importante para que ele desenvolvesse a qualidade de ser agudo no ataque.

No entanto, foi na posição em que joga atualmente que Angileri realmente se destacou no futebol argentino, com a boa atuação na Libertadores de 2017. Duas temporadas depois, ele foi vendido ao River Plate.

Sob o comando do técnico Marcelo Gallardo, atual comandante do clube, Angileri potencializou sua qualidade ofensiva. Em 2021, o atleta fez a melhor temporada pela equipe de Buenos Aires — ano em que somou disputou 47 partidas e somou 14 participações diretas em gols.

"El Turkito", como foi apelidado o lateral-esquerdo, tem força e explosão, virtudes físicas que dão vantagem no corredor lateral do campo. Por mais que não seja um jogador dos mais habilidosos, faz o "arroz com feijão" tático muito bem.

Fabinho Soldado (diretor executivo), Fabrizio Angileri (lateral-esquerdo) e Augusto Melo (presidente) durante assinatura do contrato do jogador Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Angileri não é um lateral defensivo

Os recursos que o lateral tem para apoiar o ataque não se aplicam à defesa. Angileri apresenta debilidade na cobertura em contra-ataques e nas abordagens mano a mano, apesar de ser um atleta de fôlego para correr todo o campo.

Angileri também peca na hora de bloquear a finalização dos adversários, pelo mau posicionamento dos braços, levando a marcação de pênaltis.

Ainda assim, ele leva vantagem sobre os concorrentes Matheus Bidu e Hugo, criticados na defesa, pela estatura. Com 1,85 m, Angileri poderá contribuir mais nas bolas aéreas, hoje uma das grandes dificuldades do Timão na zaga.

Como deve jogar no Corinthians?

No esquema adotado pela comissão do Corinthians, Angileri terá espaço para atuar. O técnico argentino arma sua equipe num 4-4-2 com losango no meio-campo e libera seus laterais para subirem constantemente à linha de fundo.

Ramón Díaz tem em seu DNA a postura ofensiva, apesar de saber que pode se arriscar na defesa, o que vai de encontro ao modelo em que El Turkito se destaca. Após a classificação para a 3ª fase da pré-Libertadores, na última quarta-feira, o treinador destacou o quanto aprecia os "donos das laterais".