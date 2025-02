Com grupo completo e reforço, Ramón dirige treino técnico no Corinthians para quartas do Paulistão

O Corinthians treinou com o grupo completo nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a dois dias das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Mirassol. O técnico Ramón Díaz comandou uma atividade técnica e deu sequência à preparação da equipe para o jogo decisivo.

A manhã teve início com um exercício de troca de passes e movimentação. Em seguida, os titulares na partida diante da Universidad Central-EQU, pela Libertadores, na última quarta-feira, retornaram à parte interna do CT para mais um trabalho regenerativo.

Os demais permaneceram em campo para duas atividades táticas dirigidas por Ramón. A primeira teve uma divisão de setores ofensivos e defensivos, enquanto a outra foi de enfrentamento coletivo.

Primeiro e único reforço do clube para esta temporada, o lateral esquerdo Fabrizio Angileri treinou com o grupo pela segunda vez. Ele já está no BID e, inclusive, foi inscrito no Paulistão, mas é dúvida para o duelo contra o Mirassol. O argentino está há nove meses sem atuar e precisará retomar o ritmo antes de ser relacionado.

O Corinthians terá mais uma sessão de treino para a partida contra o Mirassol. O embate, que será definido em jogo único, está agendado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O técnico Ramón Díaz tem apenas o desfalque de Raniele, lesionado, mas a possibilidade de preservar alguns jogadores não está descartada, uma vez que o Timão joga contra o Barcelona de Guayaquil, pela ida da terceira fase da Libertadores, já no meio da próxima semana.

A equipe do Parque São Jorge, que busca encerrar um longo jejum de títulos, encerrou a primeira fase do Paulistão como líder do Grupo A e dona da melhora campanha do Estadual, com 27 pontos conquistados.