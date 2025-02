CBF se cansa de vazamentos e decide divulgar pré-convocados à seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro

A divulgação da pré-lista de convocados da seleção brasileira é resultado do desejo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Como o UOL publicou, o dirigente queria acabar com os vazamentos seletivos de nomes a cada vez que a entidade mandava o aviso de convocação aos clubes dos jogadores envolvidos.

Assim, para estancar a discussão sem um olhar amplo para a relação dos escolhidos por Dorival, a CBF divulgou a pré-convocação hoje, com 52 nomes.

O grupo está pré-selecionado para os jogos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, em Brasília e Buenos Aires, respectivamente.

O anúncio da lista final dos 23 jogadores ficará para a próxima sexta-feira, dia 7.

"Da minha parte, eu gosto das coisas bem transparentes. Se pudesse, colocaria num placar. É assim com VAR e outras questões. Minha posição é que pudesse colocar de forma padrão no site da instituição", disse Ednaldo Rodrigues ao UOL.

A diretoria de seleções inicialmente tinha um contraponto à publicidade da pré-lista. A visão era de que anunciar a convocação ampliaria e anteciparia um debate sobre as opções de Dorival e as observações feitas por ele.

Dependendo do conteúdo da lista, o técnico poderia ficar exposto por mais tempo. Mas ao fim das contas, prevaleceu a vontade do presidente.

A lista de 52 nomes é bem abrangente, traz jogadores que estão em voga no futebol brasileiro, como Neymar, e outros menos badalados da Europa, a exemplo do zagueiro Alexsandro, do Lille (FRA).

Há espaço para outros novatos e potenciais estreantes, como Wesley (Flamengo) e Igor Paixão (Feyenoord) e o retorno de medalhões, como Oscar e Lucas Moura (São Paulo).