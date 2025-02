CBF divulga tabela da 2ª fase da Copa do Brasil e Fluminense é o 1º da Série A a jogar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil de 2025. Os jogos serão disputados entre os dias 4 e 6 e depois entre 11 e 13 de março. A segunda fase contará com 40 clubes, que disputarão partidas em jogo único.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. Os 20 times classificados avançam para a terceira fase, onde se juntam às 12 equipes previamente classificadas para a competição.

Entre os clubes favoritos ao título que começaram o torneio desde a fase inicial, o Atlético-MG garantiu sua vaga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis-TO, em jogo que teve grande atuação de Hulk. O Fluminense, por sua vez, chega embalado após golear o Águia de Marabá por 8 a 0. Já o Grêmio precisou dos pênaltis para eliminar o São Raimundo-RR.

O Vasco também garantiu presença na próxima fase ao vencer o União Rondonópolis por 3 a 0. Entre os paulistas, o Red Bull Bragantino avançou ao superar o Sousa-PB nos pênaltis, enquanto o Novorizontino derrotou o Rio Branco-ES por 3 a 1.

Os clubes classificados para a segunda fase já asseguraram premiações significativas. As equipes da Série A do Brasileirão receberam R$ 3.417.750,00, enquanto os times da Série B embolsaram R$ 2.921.625,00. Já aqueles que disputam a Série C, D ou não possuem divisão garantiram R$ 1.830.000,00.

Confira os jogos da 2ª Fase da Copa do Brasil:

4/3 (terça-feira)

21h30

Aparecidense-GO x Cascavel-PR

5/3 (Quarta-feira)

19h

Caxias-RS x Fluminense-RJ

19h30

Atlético-MG x Manaus-AM

21h30

Nova Iguaçu-RJ x Vasco-RJ

6/3 (Quinta-feira)

19h30

Maringá-PR x União-TO

21h30

Olaria-RJ x Brusque-SC

11/3 (terça-feira)

19h

Operário-MT x Novorizontino-SP

19h30

Remo-PA x Criciúma-SC

21h30

Botafogo-PB x Concórdia-SC

Red Bull Bragantino-SP x São José-RS

12/3 (Quarta-feira)

19h

Vitória-BA x Náutico-PE

19h30

Athletic-MG x Grêmio-RS

20h

Maracanã-CE x Ceilândia-DF

Capital-DF x Porto Velho-ro

21h30

Atlético-GO x Retrô-PE

Ceará-CE x Confiança-SE

13/3 (Quinta-feira)

19h

Vila Nova-GO x Rio Branco VN-ES

Athletico-PR x Guarany-RS

21h30

CSA-AL x Tuna Luno-PA

Operário-PR x Tombense-MG