Cavani desabafa sobre gol perdido na eliminação do Boca na Libertadores: 'Dói muito'

O atacante Edinson Cavani concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou sobre a eliminação do Boca Juniors na segunda fase da Libertadores, após a derrota nos pênaltis para o Alianza Lima. O uruguaio assumiu a responsabilidade pelo resultado e comentou sobre o lance inacreditável que protagonizou nos acréscimos do segundo tempo, quando perdeu um gol com a meta completamente aberta.

"Vi esse lance mil vezes. É uma jogada que fica na sua mente, porque você é competitivo e quer o melhor para o clube e seus companheiros. No futebol, essas fatalidades acontecem, e isso deixa um gosto amargo, porque poderia ter mudado a nossa história no jogo", disse Cavani, visivelmente abatido.

O Boca Juniors era um dos favoritos ao título, mas não conseguiu se impor diante do time peruano e agora terá que concentrar suas forças no Campeonato Argentino. Cavani reconheceu o peso da eliminação e destacou que o grupo deve assumir a responsabilidade pelo fracasso. "Somos os responsáveis pelo que aconteceu. Se fomos eliminados, temos que assumir como grupo, porque somos nós que entramos em campo, trabalhamos e nos esforçamos. Agora é olhar para frente e tentar reverter essa situação."

A torcida xeneize, conhecida por sua paixão e cobrança intensa, não escondeu a frustração com a eliminação precoce. Questionado sobre a reação dos torcedores, Cavani demonstrou compreensão. "Eu entendo o incômodo da torcida, mas há muita intenção deste lado de que tudo corra bem. Queremos que eles desfrutem, mas, infelizmente, as coisas não deram certo. O importante é não desistir e focar no que vem pela frente."

Mesmo abalado pelo erro, o uruguaio garantiu que o único caminho para superar esse momento é seguir trabalhando. "Temos que continuar. Como essa camisa e esse clube exigem, é preciso trabalhar. Nos momentos difíceis, temos que nos fechar, suportar e manter a cabeça baixa. Só assim as coisas boas virão."

O Boca Juniors, que ostenta seis títulos da Libertadores, foi o primeiro grande clube eliminado na edição de 2025 do torneio continental. Agora, sem competições internacionais no calendário, a equipe argentina volta suas atenções para o campeonato nacional.