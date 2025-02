Caçapa cita superioridade do Racing e fala sobre futuro do Botafogo: "Precisamos trabalhar muito"

Nesta quinta-feira, o Botafogo voltou a perder para o Racing por 2 a 0, no Nilton Santos, e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Técnico interino, Cláudio Caçapa afirmou que a equipe carioca foi inferior ao adversário argentino.

O treinador assumiu o comando do Glorioso interinamente há pouco mais de duas semanas, com quatro jogos e nenhuma vitória. Ele falou sobre o período à frente da equipe, atual campeã do Brasileirão e da Libertadores.

"Amplamente inferior (Botafogo ao Racing). Eu não cheguei a mudar tudo. Ainda estão aqui nove campeões brasileiros e da Libertadores. O que eu tentei fazer era dar mais confiança para eles, mostrá-los que ainda eram capazes. Mesmo em meio às dificuldades, às críticas. Tentei conversar bastante, passar energia positiva, dizendo que uma hora a chave ia mudar, mas isso não aconteceu, infelizmente. Agora nós temos três ou quatro semanas para voltar o pico da confiança", disse Caçapa, em coletiva após o duelo.

Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo! ???? Português de 54 anos foi o escolhido para dar continuidade ao projeto alvinegro. Seja bem-vindo! #BFR pic.twitter.com/1qOKC8VNIS ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 28, 2025

O interino agora será auxiliar do clube, que acertou a contratação do técnico Renato Paiva como novo comandante. Caçapa apontou que o Botafogo deve trabalhar muito para a sequência da temporada e falou sobre o novo cargo.

"O que fica para nós, se eu puder fazer um resumo de tudo, é que precisamos trabalhar muito. Deixar 2024, guardar as boas memórias, mas precisamos trabalhar ainda mais porque sabemos que todos os outros clubes trabalharão para bater no Botafogo. Todas as equipes que jogarem contra o Botafogo estarão enfrentando o campeão brasileiro e da Libertadores. A partir de agora precisamos trabalhar muito mais do que trabalhamos nestes últimos dois meses", afirmou.

"Eu estava como treinador, mesmo que interino. Agora sou o auxiliar da casa, mas isso já estava tudo acertado. Eu aceitei já sabendo dessas condições. Então, não muda nada. A partir de agora já virei a chavinha, e vamos trabalhar para que o Botafogo continue crescendo, não o Cláudio. Eu cheguei para fazer parte da família. O mais importante é que o Botafogo continue crescendo e ganhando títulos. Eu tenho certeza que posso ajudar o treinador e o elenco. É trabalhar bastante", destacou.