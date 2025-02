Bruxa solta! Depois de Luana Dread, Douglas D'Silva também fica fora do UFC Vegas 103

A bruxa está solta no UFC Vegas 103. Depois de Luana Dread ter problemas com o corte de peso e ser impedida de participar da pesagem oficial nesta sexta-feira (28), outro brasileiro teve sua luta cancelada na véspera do evento programado para acontecer neste sábado (1), no 'Apex', em Las Vegas (EUA).

Mesmo após passar pela balança sem susto, Douglas D'Silva foi vetado pela equipe médica da Comissão Atlética de Nevada - entidade responsável por regular o evento do Ultimate deste sábado - e viu sua luta contra John Castañeda ser retirada do card. Com a baixa do paraense, somada a exclusão da luta de Luana Dread mais cedo, agora o UFC Vegas 103 conta apenas com dez combates programados.

Problemas com o corte de peso?

Até o momento, não se sabe a razão para o veto à participação de Douglas no UFC Vegas 103. Mas pode-se especular que, por ter acontecido logo após a pesagem, o brasileiro pode ter tido problemas com o corte de peso para bater os 63,5 kg do peso-casado combinado para sua luta contra Castañeda.

A mudança para o peso-casado às vésperas da pesagem, inclusive, pode ter sido um sinal que um dos lutadores estava encontrando dificuldades para atingir o limite da categoria dos galos (61 kg). Em entrevista à Ag Fight, Douglas já havia antecipado que precisou perder quase 20 kg para este compromisso no UFC, um corte de peso tão rígido que o mesmo reconhece que uma mudança para a categoria de cima, os pesos-penas (66 kg), poderia fazer parte dos seu futuro.

Esquadrão Brasileiro desfalcado

Sem Douglas D'Silva e Luana Dread, o 'Esquadrão Brasileiro' entrará em ação no octógono do UFC Vegas 103 desfalcado, com apenas dois representante. Ricardo Carcacinha medirá forças com o ainda invicto na organização Chepe Mariscal, enquanto Lucas Almeida terá pela frente o americano Danny Silva como adversário.

