Bruno Fuchs e Micael celebram chegada ao Palmeiras e agradecem confiança de Abel: "Gratificante"

O Palmeiras apresentou, na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, os zagueiros Bruno Fuchs e Micael. O primeiro chega por empréstimo, do Atlético-MG, enquanto o outro vem em definitivo, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Nas últimas temporadas, Abel Ferreira enfatizou a necessidade de reforçar o setor defensivo. No início do ano, o Palmeiras perdeu Vitor Reis, para o Manchester City, e viu o setor ficar ainda mais carente. Especificamente, o treinador pedia por um zagueiro canhoto, que é o caso de Micael.

A nova dupla de zagueiros do Verdão falaram sobre a expectativa de trabalhar com o técnico do Verdão, contra quem já atuaram contra. Ambos citaram a história do treinador no clube e agradeceram a confiança do português, que deu aval para as contratações.

"Acho que os números falam por si só, os títulos que ele conquistou aqui. Não tem muito o que falar. A partir do momento que um treinador desse nível te chama e quer que você participe do time dele, automaticamente você se sente importante e quer fazer parte da equipe. Os números e títulos dele pelo Palmeiras falam por si só e temos que aproveitar o máximo dele", disse Bruno Fuchs.

"Acredito que pelo estilo de jogo do Abel, de atacar muito e criar vantagem com a bola. Acredito que ele viu com bons olhos e eu também de vir para cá. É um estilo de jogo que eu gosto, propor o jogo, tentar atacar e sufocar o adversário o tempo todo. Espero que seja um casamento maravilhoso", seguiu Fuchs

"Complementando o que o Bruno falou, os números falam por si só. Quando um treinador tão grande como o Abel te convida e quer que você faça parte do elenco, é muito gratificante para todos nós", declarou Micael.

Bruno Fuchs e Micael já estão regularizados no BID da CBF e aguardam a inscrição no Campeonato Paulista para poder estrear pelo Verdão. O clube tem até esta sexta-feira para fazer alterações na lista e deixar a dupla à disposição de Abel.

O Alviverde entra em campo neste sábado para enfrentar o São Bernardo em jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).