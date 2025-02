Botafogo apresenta Renato Paiva após quase 2 meses sem técnico: "Um gigante do futebol mundial"

O Botafogo apresentou nesta sexta-feira o técnico Renato Paiva, após quase dois meses da saída de Artur Jorge. O português, que já está morando no Rio de Janeiro e comandou o Bahia no futebol brasileiro, assinou contrato até dezembro de 2026. Ele conta com o aval de John Textor, dono da SAF do clube. Em sua primeira coletiva de imprensa, o treinador exaltou o clube e definiu o momento como uma grande oportunidade para sua carreira. Ele tem passagens pelo Benfica, onde atuou das categorias de base até o time B, além de Independiente del Valle, León e Toluca.

"É com enorme orgulho e satisfação que chego a este gigante do futebol mundial e brasileiro. É o objetivo de qualquer treinador comandar um clube como o Botafogo, com esta história e seu presente. Quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes e fiz tudo ao meu alcance. Chego com 23 anos de trabalho, sendo 18 na base do Benfica. Depois, passei pelo Independiente del Valle, conquistando título. Passei pelo León, onde não fui muito bem", declarou o novo comandante alvinegro.

Em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, Renato Paiva foi criticado. Na ocasião, comandou o Bahia em 2023 e foi campeão estadual em abril, mas conviveu com bastante pressão por parte dos torcedores e pediu demissão do cargo em setembro do mesmo ano. Apesar disso, ele não considera sua passagem pelo clube baiano como negativa.

"No Bahia, não fui tão mal. Ganhei o título estadual, que não se vencia há três anos, com 25 jogadores novos e sem tempo para treinar. Fizemos a melhor campanha do clube na Copa do Brasil e quase chegamos às semifinais. No Toluca, tive o meu melhor trabalho, não só em qualidade, mas em números. Não chegamos à final, mas os números na fase regular foram bons. Tenho o DNA do Botafogo. O torcedor exige que se ganhe e vamos jogar com essa mentalidade", afirmou.

Substituto de Artur Jorge, o treinador planeja montar um time que reflita suas características, priorizando um estilo ofensivo e dominante na posse de bola. A filosofia de jogo do português vai ao encontro das expectativas de John Textor, que buscava um treinador com um perfil agressivo e que impusesse seu estilo dentro de campo.

"Minha proposta é de jogo ofensivo, ter a posse o maior tempo possível e recuperá-la rapidamente quando perdermos. Quero uma equipe que não seja reativa e que busque o gol adversário. Nos torneios que disputei, tivemos o melhor ataque do campeonato e jogamos o melhor futebol do México. Estou muito consciente do que a torcida espera: qualidade de jogo. Sinto que a nossa forma de jogar vai agradar bastante aos torcedores do Botafogo", projetou Paiva.

John Textor explicou o processo de entrevistas que levou à escolha do novo treinador e elogiou sua preparação. Segundo o empresário, Renato Paiva demonstrou um profundo conhecimento sobre o elenco alvinegro, o que foi determinante para a contratação.

"Gosto de ter essas discussões. Isso levou a rumores e especulações sobre quem receberia ofertas, se faríamos propostas, se fomos rejeitados por um técnico específico. A maior parte não foi verídica. Renato era o mais preparado. Ele sabia mais sobre os nossos jogadores do que eu sei. Não sou um homem do futebol, mas conheço nossos jogadores. Ele tem um plano para ajudá-los individualmente e coletivamente. Essa foi provavelmente a parte que mais me impressionou: não apenas a experiência, mas a preparação para o trabalho", concluiu Textor.