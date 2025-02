Palmeiras: Betis anuncia fim de empréstimo e se despede de Vitor Roque

O Betis anunciou hoje que chegou a um acordo com o Barcelona pelo fim do empréstimo de Vitor Roque. O centroavante pertence ao Barça e foi vendido ao Palmeiras.

O que aconteceu

Betis tinha contrato com Vitor Roque até o meio deste ano, mas concordou com a liberação antecipada. Segundo Thiago Arante, colunista do UOL, o Barcelona cedeu parte do valor de uma venda futura do ponta marroquino Abde Ezzalzouli ao Betis pela liberação de Vitor Roque.

O clube espanhol aproveitou para se despedir do centroavante brasileiro. "O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte no futuro profissional", escreveu em nota.

Mais cedo, o técnico Manuel Pellegrino confirmou a transferência de Vitor Roque para o Palmeiras. O comandante informou, inclusive, que o atacante não participou do treino desta sexta-feira.

Vitor Roque fará exames médicos nesta sexta-feira em Sevilha (ESP) e na sequência viajará para o Brasil. A informação é de André Hernan, colunista do UOL.

A operação foi fechada em 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões), com outros 5 milhões de euros em bônus. O centroavante assinará com o clube paulista por cinco anos.

Vitor Roque foi revelado pelo Cruzeiro, mas ganhou destaque no Athletico. Ele chegou ao Barcelona em 2023, mas foi pouco aproveitado e acabou emprestado.