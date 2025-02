Bayern 'ganha' dois gols de presente, vira diante do Stuttgart e amplia boa vantagem no Alemão

O Bayern de Munique não dá chances à concorrência e continua nadando de braçadas na liderança do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, na abertura da 24ª rodada, visitou o forte Stuttgart, atual vice-campeão, e ganhou a virada por 3 a 1 de presente em falhas feias dos locais, que entregaram o segundo e terceiro gols aos bávaros.

O time de Munique agora soma 61 pontos, diante de 50 do atual campeão Bayer Leverkusen, que atua neste sábado. Curiosamente, os vice-líderes são justamente o próximo rival do Bayern, quarta-feira, pela ida das oitavas da Liga dos Campeões.

Jogando em casa e querendo acabar com a série de oito partidas sem derrotas do Bayern, o Stuttgart mostrou-se corajoso nos primeiros minutos e exigiu trabalho de Neuer. Com boas chegadas, colocou o experiente goleiro para trabalhar.

A pressão era grande e, em um escorregão de Sané na defesa, o Stuttgart recuperou a bola e foi mortal. Stiller recebeu na entrada da área, teve tempo para ajeitar e mandou um chutaço, no ângulo.

O Stuttgart não soube segurar a vantagem até o intervalo, contudo. O time da casa tinha uma bola na defesa. O goleiro Nubel tentou o lançamento longo, a defesa do Bayern rebateu e a bola chegou a Olise, que empatou. Após longa consulta ao VAR, a posição foi considerada legal e o gol confirmado.

O Bayern cresceu após o intervalo e começou a empilhar chances na busca pela virada, sem conseguir superar Nubel, porém. Até que os nomes de destaque do Stuttgart resolveram presentear o líder. O goleiro saiu jogando equivocadamente com Stiller, que apertado por Goretzka, perdeu a bola na entrada da área e viu o meia não ter problemas para virar o placar.

Goleiro e meio-campista ficaram incrédulos com a falha infantil e os torcedores balançavam a cabeça negativamente com o lance bisonho. Até então tranquilo em campo, o vice-campeão acabou criando uma pressão desnecessária.

Todo em busca ao empate, o Stuttgart voltou a cometer erro infantil no último minuto do tempo normal. Desta vez o aperto na marcação foi de Coman sobre Vagnoman. O zagueiro tentou recuar para o goleiro, que saiu da área, mas viu o atacante chegar primeiro, acabou driblado e nada pôde fazer na batida cruzada.