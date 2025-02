Atlético-MG contrata jovem zagueiro Ivan Roman da seleção chilena: 'Jogar com o coração'

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a contratação do jovem zagueiro Ivan Roman, de apenas 18 anos, com passagens pela seleção do Chile. O jogador chega após as saídas de Maurício Lemos e Bruno Fuchs e assinou contrato até dezembro de 2029.

Mesmo sem sofrer gols nos últimos sete jogos, o Atlético-MG carecia de peças para o setor defensivo e o técnico Cuca aprovou a chegada do garoto. Roman chega, inicialmente, para compor o elenco, mas o contrato longo revela a confiança depositada em seu futebol.

"Bem-vindo, Ivan Roman! Com 18 anos, experiência profissional e convocações para as seleções de base do Chile, o zagueiro chega para ser mais uma opção na nossa defesa! O contrato do atleta é válido até dezembro de 2029", oficializou o clube mineiro.

O Atlético ainda teceu elogios ao reforço, definindo-o como um defensor de "velocidade, força e boa saída de bola." Um vídeo com suas jogadas foi disponibilizado á torcida. O garoto já está inscrito no Boletim Informativo diário (BID) da CBF, e apto para atuar. Com inscrições encerradas no Mineiro, atuará no Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O jovem também fez questão de frisar suas características e mostrou-se empolgado no clube brasileiro. "Sou um jogador rápido, inteligente. Tenho bom posicionamento no campo. Mas acredito que minha maior virtude é jogar com o coração, sempre. Me entrego 100% a cada partida, e darei o máximo que puder por essa camiseta do Galo", disse.