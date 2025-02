Atlético-GO anuncia o meia Kauan Rodrigues, ex-Fortaleza e campeão do Sul-Americano sub-20

O Atlético-GO anunciou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do meia Kauan Rodrigues. O atleta fica no Dragão até o final de 2025, porém continua pertencendo ao Fortaleza. O jogador se destacou ao participar do elenco do Brasil, campeão do Sul-Americano sub-20, onde atuou por quatro partidas.

2025 É DRAGÃO! O meia Kauan é reforço do Atlético Goianiense. O jovem de 19 anos é destaque desde as categorias de base, estava no Fortaleza e disputou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, conquistando a vaga para a Copa do Mundo da categoria e o título para o Brasil.... pic.twitter.com/3u95FhKhaV ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 28, 2025

Kauan Rodrigues surgiu no Goiás em 2022, com apenas 17 anos e atuando pelo profissional da equipe. No Verde Esmeraldino, teve 11 oportunidades, e contribuiu com dois gols e duas assistências. Destaque por conta da sua polivalência, jogando como meia ou volante, o Fortaleza o contratou em 2023, por R$ 2,5 milhões.

Nas duas temporadas em que esteve no Fortaleza, Kauan Rodrigues inicialmente atuou pelo sub-20, porém o técnico Juan Pablo Vojvoda o integrou para a equipe profissional no final de 2023. Em 2024, o atleta jogou 20 vezes e marcou um gol. Contudo, não somou minutos expressivos na equipe, o que motivou a direção do Leão do Pici a negociá-lo por empréstimo.

Podendo atuar em todos os setores do meio de campo, Kauan Rodrigues disputará posição na equipe de Umberto Louzer. Como volante, o atleta tem Willian Maranhão, Léo Naldi e Rhaldney como principais concorrentes. Já na meia, o jogador vai brigar pelo seu espaço contra Francisco Barrios, Shaylon e Araos.

Kauan Rodrigues já está inscrito no Campeonato Goiano e pode entrar em campo neste sábado, contra o Inhumas, pelo jogo de ida das quartas de final. Além do Estadual, o jogador busca ajudar o Atlético-GO na Série B e na Copa do Brasil, onde o Dragão está na segunda fase e vai enfrentar o Retrô.