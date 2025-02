Athletico-PR anuncia a contratação do zagueiro Habraão

O elenco do Athletico-PR ganha uma nova opção para o sistema defensivo. O zagueiro Habraão foi anunciado como reforço do Furacão na manhã desta sexta-feira.

"Bem-vindo, Habraão. O zagueiro de 23 anos pertencia ao Fortaleza e estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal. Ele assinou contrato definitivo com o nosso Furacão, válido até fevereiro de 2028", destacou o time paranaense nas redes sociais.

Habraão já teve a documentação regularizada. No entanto, ele não poderá jogar no Campeonato Paranaense, somente nos torneios nacionais.

"Registrado no BID, Habraão está liberado para defender a nossa camisa na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série B. Ele chega a Curitiba nos próximos dias", completou o Athletico-PR.

Revelado no Fortaleza, Habraão teve dois empréstimos seguidos - para ABC e Chapecoense - antes de seguir para a Europa. No Santa Clara, disputou apenas dois jogos. No último, atuou por um minuto na derrota da sua equipe para o AFS.