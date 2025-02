Após "respiro", Lucas Almeida promete retornar ao modo agressivo no UFC Vegas 103

Depois de ganhar um 'respiro' com a vitória sobre Timothy Cuamba, em junho do ano passado, que garantiu sua renovação contratual com o Ultimate, Lucas Almeida retorna ao octógono mais famoso do mundo já sem a mesma pressão que sentia antes. Por isso, o peso-pena (66 kg) brasileiro acredita que pode ter uma performance ainda melhor neste sábado (1), no card do UFC Vegas 103, contra o americano Danny Silva.

Após estrear de forma promissora no UFC, com uma vitória sobre Michael Trizano, em junho de 2022, o atleta paulista amargou duas derrotas seguidas, para Pat Sabatini e Andre Fili - resultados que deixaram seu futuro na liga sob risco. Sendo assim, Lucas entrou no combate contra Timothy Cuamba pressionado para reverter a má fase, o que, de acordo com o próprio, influenciou no seu desempenho.

Apesar de alcançar o resultado desejado na última luta, o peso-pena reconhece que poderia ter tido uma apresentação melhor. Sendo assim, ciente da responsabilidade de iniciar seu novo vínculo com o Ultimate com o pé direito, Lucas Almeida - em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight - prometeu mostrar novamente a mesma agressividade que o caracterizou durante toda sua carreira neste sábado, ao encarar Danny Silva no UFC Vegas 103.

"Nessa luta eu vou me soltar mais, tenho certeza, porque agora eu estou mais confiante. Eu estava vindo de duas derrotas naquela luta e eu acho que dei uma segurada - vi que estava ganhando e acabei arrefecendo um pouco. Nessa luta não vai ter essa. Vou para cima o tempo todo e vou mostrar o Lucas que eu sou. Na outra luta eu me segurei, nessa não vou me segurar. Podem esperar um Lucas buscando o nocaute o tempo todo, um Lucas agressivo", afirmou o brasileiro.

Números comprovam estilo agressivo

De fato, a agressividade tem caracterizado a carreira do atleta paulista no MMA profissional. Tanto que das 15 vitórias conquistadas na modalidade, em 18 lutas, Lucas Almeida venceu pela via rápida - ou seja, nocauteou ou finalizou seu adversário - em 14 oportunidades. Seu único triunfo por pontos, na decisão dos juízes, foi justamente o último, contra Timothy Cuamba, no UFC Vegas 93.