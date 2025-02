Após eliminação no Campeonato Paulista, Ponte Preta contrata primeiro reforço para a Série C

Depois de se despedir do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, a Ponte Preta já mira a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e iniciou o processo de reformulação do elenco. O primeiro reforço para a competição nacional é o meia-atacante Diego Tavares, de 33 anos, que estava no Paraná Clube. A contratação foi oficializada nesta sexta-feira.

O jogador é aguardado em Campinas nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. Ele chega para disputar vaga com Elvis e Serginho no setor de criação.

Com passagens por diversos clubes, Diego Tavares é um verdadeiro "andarilho da bola". A Ponte será a 17ª equipe da carreira do jogador, que já defendeu times como Brusque, Remo, Vila Nova, Inter de Limeira, Figueirense, Sampaio Corrêa, Fortaleza e Avaí, entre outros.

No Paraná, disputou nove partidas e marcou um gol na campanha do time no Campeonato Paranaense. Além de atuar como meia de criação, Tavares também pode jogar como atacante de beirada, oferecendo mais opções ao técnico do time de Campinas.

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Concórdia-SC, que decretou a eliminação da Ponte Preta na Copa do Brasil, o elenco retorna aos treinos na segunda-feira, com foco total na Série C. A estreia na competição nacional será contra o Figueirense, em Santa Catarina, nos dias 12, 13 ou 14 de abril, aguardando definição oficial da CBF sobre datas e horários.