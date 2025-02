Após Diego Rosa, Inter confirma a contratação de Juninho, zagueiro ex-Palmeiras

O Internacional anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Juninho, ex-Palmeiras, como novo reforço para a temporada. O jogador de 30 anos assinou contrato com o time colorado até o final de 2027, após acerto com o Midtjylland FC, da Dinamarca, clube pelo qual atuava desde 2021.

Revelado pelo Coritiba em 2015, Juninho rapidamente se destacou e foi contratado pelo Palmeiras em 2017. Após um período no clube paulista, teve passagens por Atlético-MG e Bahia, onde somou mais de 100 partidas e conquistou o Campeonato Baiano em 2020 e a Copa do Nordeste em 2021.

Na Europa, o zagueiro se consolidou no Midtjylland, ajudando a equipe dinamarquesa a conquistar a Taça da Dinamarca na temporada 2021/22 e a Liga Dinamarquesa em 2023/24.

A contratação do zagueiro ocorre em meio a um período movimentado nos bastidores do clube gaúcho. Antes de Juninho, o Inter havia anunciado o meia Diego Rosa, que chega por empréstimo do Bahia, para suprir a saída de Thiago Maia, negociado com o Santos.

O Internacional se prepara para um duelo decisivo no Campeonato Gaúcho. Neste sábado, às 21h30, a equipe enfrentará o Caxias no Beira-Rio pela semifinal do estadual. No jogo de ida, disputado em Caxias do Sul, o time colorado venceu por 2 a 0 e tem vantagem para avançar à decisão.