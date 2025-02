Antony utiliza boa fase após trocar Manchester United por Betis e volta a ser cotado na seleção

Antony é um dos atacantes na lista de pré-convocados por Dorival Júnior para a seleção brasileira que enfrenta Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. É a chance de o ex-São Paulo de 25 anos voltar a jogar pelo Brasil depois de quase dois anos fora das convocações.

A última atuação foi em 25 março de 2023, em amistoso contra Marrocos, quando quem estava no comando da seleção ainda era o interino Ramon Menezes. Antony saiu do banco e entrou aos 19 minutos do segundo tempo no lugar de Rony. Foi depois disso que Casemiro marcou um gol de empate, mas os marroquinos retomaram a frente e venceram o jogo.

Desde então, Antony esteve em baixa. Ainda em 2023, no Manchester United, ele era um reserva que, constantemente, ganhava oportunidade durante as partidas. Entretanto, pouco fez naquele ano. Ele chegou a ser afastado (e posteriormente reintegrado) dos treinos por acusações de agressão contra a ex-namorada.

Em 2024, as chances diminuíram diante de um desempenho ainda pior e uma crise coletiva no clube inglês. O The Guardian, da Inglaterra, chegou a colocá-lo como uma das piores contratações da história do United, que gastou 100 milhões de euros para tirá-lo do Ajax em 2022.

Com 12 gols e cinco assistências em 96 jogos pelo clube inglês, Antony teve nova chance em um empréstimo para o Real Betis, da Espanha. E ele vem aproveitando. No time de Sevilha, já são cinco participações em gols (três marcados por ele e duas assistências) em apenas seis jogos.

"Creio que o mais importante para recuperar minha confiança foi reconectar comigo mesmo. O que encontrei aqui e por isso estou muito feliz. Cada dia me sinto mais seguro", falou em entrevista ao portal saudita Kooora, na qual disse não ter ressentimento com Erik ten Hag (ex-técnico do Manchester United).

Antony deixou o São Paulo em 2020, após 49 jogos. O Ajax pagou cerca de 16 milhões de euros aos são-paulinos pelo jogador. Neste sábado, ele e o Betis entram em campo contra o Real Madrid, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 26ª rodada de LaLiga.

Se for convocado, Antony irá compor a delegação brasileira que enfrenta a Colômbia dia 20, no Mané Garrincha, em Brasília, e a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires. O Brasil é o quinto colocado nas Eliminatórias, com 12 pontos. Há seis vagas diretas e uma para repescagem.