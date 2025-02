Angileri revela 'namoro antigo' com o Corinthians e promete voltar ao seu 'melhor nível'

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira seu novo reforço para a temporada: o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O jogador, de 30 anos, chega sem custos ao clube e assinou contrato com uma multa rescisória de R$ 300 milhões para equipes brasileiras. Durante a apresentação, realizada no CT Joaquim Grava, o argentino recebeu a camisa de número 26 das mãos do diretor de futebol Fabinho Soldado.

Angileri, que estava no Getafe, da Espanha, revelou que já havia negociado com o Corinthians anteriormente, mas a transferência não se concretizou na ocasião. "Vinha em um momento duro no Getafe e buscava sair. Deu a possibilidade do Corinthians há seis meses, na metade do ano, mas não ocorreu. Apareceu uma nova oportunidade e trabalhamos para isso. Estou bem fisicamente e, no decorrer dos dias, me colocarei bem em termos futebolísticos", disse o lateral.

O argentino destacou a grandeza do clube e a competitividade do futebol brasileiro. "É um dos grandes da América do Sul, que compete em alto nível. Sei que há muita competitividade no Brasil e dentro do elenco, então preciso estar bem fisicamente e tecnicamente para conquistar meu espaço", afirmou. Ele chega para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Palacios.

Revelado pelo Godoy Cruz, Angileri teve sua melhor fase no River Plate, onde atuou por três temporadas antes de se transferir para o futebol europeu. Sem entrar em campo desde maio de 2024, quando defendeu o Getafe contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol, ele vê no Corinthians a chance de retomar o ritmo de jogo. "É um ano importante para mim, para recuperar confiança como jogador e pessoa. Sei que posso reverter essa situação e voltar ao meu melhor nível", destacou.

O novo lateral corintiano também elogiou a torcida e a atmosfera na Neo Química Arena. "É um estádio lindo. Me contaram que apoiam o tempo todo e pude comprovar isso no jogo da Libertadores. São 40, 50 mil pessoas todo jogo, a forma com que apoiam motiva o jogador. Estou muito contente por estar aqui e quero desfrutar desse espetáculo", declarou.

Com o Corinthians classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e disputando a terceira fase da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, Angileri vê a competição continental como um grande objetivo. "Temos o objetivo de estar brigando e creio que é uma obrigação pelo que demanda o clube. Estamos à altura, temos uma comissão técnica com mentalidade vencedora. Vamos nos preparar para competir da melhor forma na América do Sul", finalizou o jogador.