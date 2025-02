Angileri revela 'namoro antigo' com o Corinthians e destaca importância de Ramón nas negociações

O lateral esquerdo Fabrizio Angileri foi oficialmente apresentado como jogador do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Primeiro e até agora único reforço do clube para esta temporada, o argentino, que estava no Getafe, da Espanha, revelou uma quase vinda ao Timão há seis meses atrás.

De acordo com o ala, o Corinthians tentou contratá-lo ainda durante o ano passado. Na época, entretanto, as conversas não avançaram.

Desta vez, Angileri disse que não hesitou ao ser novamente convidado a atuar pela equipe do Parque São Jorge. Ele, que está sem atuar há nove meses, comemorou o acerto e crê que pode se recuperar no futebol brasileiro.

"Venho de um momento duro. Tive a possibilidade de vir ao Corinthians há seis meses atrás, mas não deu certo. Depois, quando o Corinthians chegou de novo, não duvidei. É um grande sul-americano. Estou muito contente de estar aqui", afirmou o lateral.

"Na Espanha, pratiquei um jogo muito defensivo. Em pouco tempo que estou aqui, percebi a qualidade do elenco. É um time que pode me ajudar a recuperar meu melhor nível. Tem um plantel muito bom. Me sinto identificado com a forma de jogar. Aqui dão muita importância aos laterais, posso explorar minhas virtudes", acrescentou.

Angileri também falou sobre a importância do técnico Ramón e seu auxiliar Emiliano Díaz para o acerto com o Corinthians. Ele disse que, apesar do longo período sem entrar em campo, a comissão técnica alvinegra demonstrou confiar em seu potencial.

"Foram muito importantes [Ramón e Emiliano]. Sabem que eu venho de um momento não tão bom, mas confiaram em mim porque tive um bom desempenho anteriormente no Getafe. Tenho que agradecer também ao Fabinho, por todos que participaram das negociações. Estou muito contente de estar aqui", destacou.

O ala já foi registrado no BID, mas ainda aguarda a inscrição no Campeonato Paulista. Isso deve ocorrer ao longo das próximas horas. O clube alvinegro tem até esta sexta-feira para fazer mudanças na Lista A do Estadual.

A tendência, entretanto, é que o argentino não seja opção para Ramón Díaz neste domingo, quando a equipe encara o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. Ele já fez seu primeiro treino com os novos companheiros no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda tenta reencontrar o ritmo de jogo.

Angileri rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, para assinar com o Corinthians até o final deste ano. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, mas foi no River Plate que fez sucesso no país. Pelo clube de Buenos Aires, o lateral disputou 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.

Em julho de 2022, o argentino se transferiu para o Getafe, que disputa o Campeonato Espanhol. Contudo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no futebol europeu e jogou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols.

Angileri chega ao Corinthians para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Até o momento, nenhum dos três se firmou como titular. Agora, a comissão técnica alvinegra ganha mais uma opção para o setor.