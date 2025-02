Angileri é inscrito no Paulista e fica livre para estrear pelo Corinthians

Nesta sexta-feira, o lateral esquerdo Fabrizio Angileri foi inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista. O jogador, portanto, está liberado para fazer sua estreia pela equipe alvinegra.

O argentino foi incluído na relação no lugar de Pedro Raul, que foi emprestado ao Ceará até o fim da temporada.

Esta deve ser a única alteração do clube na Lista A do Estadual. Isso porque Angileri, até o momento, foi o único reforço contratado pelo Timão nesta temporada.

A tendência, entretanto, é que o argentino não seja opção para Ramón Díaz neste domingo, quando a equipe encara o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. Isso porque o jogador está há nove meses sem atuar e precisará retomar o ritmo antes de ser relacionado. Ele já fez seu primeiro treino com os novos companheiros no CT Dr. Joaquim Grava.

Angileri rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, para assinar com o Corinthians até o final deste ano. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, mas foi no River Plate que fez sucesso no país. Pelo clube de Buenos Aires, o lateral disputou 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.

Em julho de 2022, o argentino se transferiu para o Getafe, que disputa o Campeonato Espanhol. Contudo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no futebol europeu e jogou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols.

A última partida de Angileri aconteceu no dia 12 de maio de 2024, na derrota de 1 a 0 do Getafe para o Cádiz. Desde então, ficou principalmente no banco de reservas e, em algumas ocasiões, sequer foi relacionado.

Angileri chega ao Corinthians para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Até o momento, nenhum dos três se firmou como titular. Agora, a comissão técnica alvinegra ganha mais uma opção para o setor.