Veja quando o Santos deve contar com Zé Rafael, reforço que se recupera de cirurgia

Zé Rafael foi enfim anunciado pelo Santos na última quarta-feira. O volante, contudo, ainda deve levar um bom tempo para estrear com a camisa do Peixe.

O jogador de 31 anos passou por um procedimento cirúrgico na coluna no dia 7 de fevereiro. Com base nas informações do clube, a previsão de recuperação é de 90 dias. Ou seja, ele deve ficar apto por volta do dia 8 de maio.

Até lá, o Campeonato Paulista já vai ter chegado ao fim. Zé Rafael, porém, já não poderia defender o Santos no torneio, já que foi inscrito pelo Palmeiras. Pelas normas da Federação Paulista de Futebol, um atleta não pode estar na lista de dois times na mesma edição do Estadual.

O Brasileirão vai em andamento. Segundo a tabela base da CBF, a liga brasileira já estará com sete partidas disputadas até o dia 8 de maio. A oitava rodada ocorre entres os dias 10 e 12 de maio. O Santos receberá o Ceará.

Antes, o time do técnico Pedro Caixinha já terá enfrentado Vasco (fora), Bahia (casa), Fluminense (fora), Atlético-MG (casa), São Paulo (fora), RB Bragantino (casa) e Grêmio (fora).

A recuperação, claro, pode ser mais rápida, a depender da evolução de Zé Rafael, que está entregue a fisioterapia do Santos. Neste caso, o volante poderia reforçar o clube antes do previsto.

O jogador, que estava no Palmeiras, chega ao Peixe de forma definitiva, com contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

Sem Zé Rafael, o Alvinegro Praiano volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília).