Vasco oficializa angolano Loide Augusto e apresenta os também atacantes Nuno Moreira e Garre

A campanha de altos e baixos do Vasco na temporada fez o clube ir ao mercado em busca de alternativas boas e baratas. Nesta quinta-feira, o clube apresentou os atacantes português Nuno Moreira e argentino Benjamin Garre, além de anunciar acordo com o angolano Loide Augusto, também opção ofensiva.

"Espero continuar a fazer o trabalho que tenho feito, esse mês principalmente. Estou muito focado naquilo que posso melhorar enquanto pessoa e enquanto jogador, para conseguir dar dentro de campo a melhor resposta possível e conseguir ajudar o Vasco", afirmou um empolgado Nuno Moreira, que vestiu a camisa 17.

Mesmo estrangeiro, o reforço já está ambientado no novo clube. "A origem portuguesa tem me ajudado muito aqui desde que cheguei. A língua é muito parecida, a comida também, e as pessoas têm sido muito amigáveis comigo. Isso tem me feito sentir muito bem", disse.

Buscando parceiros para render ao lado do goleador Vegetti, o Vasco também apresentou o argentino Garre. O reforço de 24 anos não escondeu a satisfação com o acordo e chegou prevendo sucesso na nova casa.

"Estou consciente de que chego em um clube gigante e isso é o que quero para minha carreira, um desafio dessa magnitude. Todos os dias tenho feito os treinos com a intenção de me preparar o máximo possível, para quando o treinador me solicitar. E igualmente ajudar meus companheiros para que a equipe possa cumprir todos os seus objetivos", frisou.

O dia agitado terminou com o anúncio de acordo com a terceira peça de ataque. "O Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Loide Augusto, até dezembro de 2027", oficializou o Vasco, ressaltando a carreira do jogador pela europa.

"Loide Augusto iniciou sua carreira em Angola, país de origem, e rapidamente se destacou. Chamou atenção do Sporting (POR), que o levou ainda nas categorias de base. Terminou o processo de formação no Farense (POR), onde se profissionalizou. Do Farense, seguiu para o Mafra (POR), onde teve grande destaque e chamou atenção do Alanyaspor (TUR). Na Turquia, viveu a melhor fase da carreira."